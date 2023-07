Catamarca: la interna de JxC se define en un mapeo a dos puntas

Halcones con subtítulo

En la vereda de enfrente se encuentra la nómina que integran el senador Flavio Fama y Hugo Ávila. La boleta se llama "Catamarca Gana", aunque si hubiera subtítulos debería leerse "La fuerza del cambio", el nombre que identifica la candidatura de Bullrich. "Fue un error no haber inscripto la lista con el mismo nombre que lleva Patricia, pero el cierre fue tan movido y contrarreloj que quedó la denominación que habíamos elegido al inicio de la conformación de nuestro espacio", hizo su autocrítica ante este medio un miembro de peso de este espacio.

"De todos modos, en Catamarca está muy claro que nosotros representamos a Bullrich, por características propias, no porque ella haya venido a armar una lista", aclara el dirigente que señala que el perfil ideológico del sector es "anterior a estas primarias". Fama es de cuna radical, por lo que su entorno confía en que esta característica pesará en el electorado boina blanca para decidir el voto por este espacio. "En Catamarca, radical vota a radical. Sobre todo, en el interior, en donde estimamos que hay paridad", se asevera.

Ávila, su compañero de fórmula, es un dirigente peronista disidente que integra la Cámara de Diputados local.

En el sector halcón estiman que las posturas de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri para terminar con la inseguridad han calado hondo en la sociedad catamarqueña, sobre todo en la capital provincial, frente a índices de arrebatos callejeros que doblan a la media nacional. "Es impresionante lo que genera ella cuando está cerca de la gente, por eso estamos preparando un acto con su presencia para los próximos días", dijo el dirugente a este medio.

En el otro lado disienten y estiman que la "mano dura" que propone la exfuncionaria está lejos de la idiosincrasia de las provincias, en donde no funcionan la irracionalidad y la intolerancia como una alternativa política. "No se pueden negar los datos de la realidad, pero Bullrich se pasa de rosca y no propone nada, no explica. Nosotros tenemos una propuesta para cada problema, un proyecto, en consonancia con el modelo de gestión de Larreta", indicó fiel al credo dialoguista del palomar cambiemista un alfil que milita la candidatura de Manzi.

En paralelo discurre la puja por las candidaturas a la Cámara de Diputados. La nómina larretista la encabeza el diputado provincial del PRO Enrique Cesarini. La boleta identificada con Bullrich lleva al frente a otra figura radical. Se trata de Luis Lobo Vergara, presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja catamarqueña.