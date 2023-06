El radical Marchioli desafía a Jalil: "Vamos a recuperar Catamarca"

Consultado sobre si cree que podría haber una lista de consenso para evitar el enfrentamiento en las urnas, Marchioli expresó que "la elección o el acuerdo son dos caminos viables. No descarto ninguno". Mientras dialoga con distintos actores de la oposición, tanto del radicalismo como de otros partidos socios de la coalición, pidió licencia en la presidencia de la UCR local porque quiere ser candidato a la gobernación.

La guerra del litio

Según datos oficiales, la minería de litio en Catamarca tuvo un crecimiento interanual del 68%, lo que permitió la creación de 2205 empleos. En este y otros registros se basa el gobernador Jalil para mostrar datos positivos de la economía local y su impacto social. Marchioli tiene otra mirada. "Sobre la minería hay una mirada rentista. Se adolece de una política distributiva de la riqueza que genera y, sobre todo, falta transparencia. Poco se hace para que lo que recauda el Estado provincial vuelva a los pueblos en donde están los yacimientos y tampoco hay control ambiental. De cada $100 que se generan, a Catamarca le quedan $10, porque $35 son para la empresa y otros $35 para el Estado nacional", manifestó ante la consulta de Letra P.

En su plataforma, incluye una propuesta para que el próximo gobierno nacional establezca un Fondo Compensador Minero para que "vuelva a las arcas provinciales el 33% que recibe el Tesoro de la Nación por la recaudación de impuestos".

Amarillo, no

Hace dos semanas, en la sede del PRO catamarqueño, se lanzó un frente electoral provincial en el que hubo referentes del partido amarillo, pero también radicales, como el senador Flavio Fama y el excandidato a gobernador Francisco Monti. En esa ocasión, se deslizó un alineamiento con la candidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta. "Fue un error, porque no hay ninguna posibilidad de armar un frente sin que esté de manera oficial la UCR. No creo que ese sea el camino, así no se generará ningún tipo de expectativas", analizó.

Las próximas fechas serán claves para saber si habrá acuerdo en Juntos por el Cambio rumbo a las PASO. Según el cronograma de las autoridades electorales, coincidente con la agenda nacional, el 14 de junio se deben constituir las alianzas y diez días más tarde vence el plazo para inscribir los nombres que competirán en las primarias. "Sea cual sea el camino, tengo mucha fe porque estamos competitivos", cerró Marchioli.