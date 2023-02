"Está bien que el Presidente aspire a la reelección", arrancó Rossi

El flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi , no perdió el tiempo y este jueves asumió el papel de vocero del Frente de Todos para pelear por un segundo mandato de la coalición gobernante. Desde este rol, que tendrá en pleno año electoral y que detalló Letra P , el funcionario consideró que "está bien" que el presidente Alberto Fernández aspire a la reelección.

"Si hay funcionarios que legítimamente aspiran a ser candidatos, cómo el Presidente no podría aspirar a lo mismo. Aunque él ha dicho que busca crear las condiciones para que el FdT sea competitivo y se evite que la derecha vuelva al poder. Y Si se dan las condiciones para que él sea, será él o apoyará al que sea", señaló en declaraciones radiales.

Además, consideró que la mesa nacional del FdT convocada para este juves en la sede nacional del Partido Justicialista del barrio porteño de Balvanera "es un primer paso auspicioso" en ese sentido. "Lo vivo con expectativas. Hay que entender que en esta reunión no se van a resolver todas las cosas que cada uno de los participantes cree que hay que resolver, pero es un primer paso auspicioso que claramente celebro", agregó.

"Esta bien que el presidente busque la reelección",



"La próxima elección del 2023 no va a ser clásica entre oficialismo y oposición, sino entre dos oficialismos. Entre nosotros, que gobernamos hoy y Juntos por el Cambio (JxC) que gobernó hasta hace tres años. No salieron de un repollo y los argentinos entendieron que no resolvieron los problemas", afirmó.