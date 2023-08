El duelo por la caída estruendosa que sufrió en Tigre , donde perdió la interna contra el intendente Julio Zamora , no le duró demasiado a Malena Galmarini . Lejos de acovacharse en el mea culpa, la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y esposa de Sergio Massa puso enseguida un pie en la campaña nacional. Intenta dejar atrás la amarga derrota con la expectativa de que el candidato de Unión por la Patria (UP) logre llegar al ballotage contra Javier Milei .

Los resultados del pago chico fueron un golpe duro para los Massa-Galmarini , que habían volcado aparato y mucha militancia para recuperar la intendencia, en manos de su exaliado desde 2013, cuando asumió como interino. Incluso hicieron una jugada judicial y lograron prohibirle a Zamora colgarse de la boleta de Massa : lo obkligaron a competir solamente enganchado a Juan Grabois con el argumento de que el ministro y el actual intendente no tenían “comunión política”.

Zamora está convencido de que la judicialización le jugó en contra al matrimonio . “Fue el único intendente de todo el país al que no le dieron la boleta oficial; era una situación de mucha injusticia; no tomaron dimensión de la bronca que generaría eso”, dijo a Letra P un colaborador del intendente, que logró ganar con un fuerte corte de boleta a su favor que lo dejó unos 17 mil votos arriba de su contrincante.

Galmarini llamó a Zamora para felicitarlo por la elección y el intendente le escribió a Massa con la expectativa de generar un “nuevo comienzo”. La respuesta del ministro no tardó en llegar. “Nos vemos después del quilombo que me armó Milei”, le dijo y lo felicitó también, según contó a este medio un dirigente del peronismo que habla con ambos. El acercamiento derivó en un hecho concreto: esta vez, Massa no impedirá que Zamora integre su lista para octubre. Ahora ambos se necesitan.