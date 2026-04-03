Más funcionarios de Javier Milei en la mira: piden investigar la entrega de créditos millonarios del BCRA

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades y conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Javier Milei .

La solicitud llega en el peor momento de La Libertad Avanza , con el escándalo protagonizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , golpeando en la línea de flotación del Gobierno, que aún sostiene al funcionario pese a que crece el pedido en el electorado para que renuncie .

En los últimos días se difundió que Juan Pablo Carreira , conocido como Juan Doe , director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial; Felipe Nuñez , director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Toto Caputo ; Federico Furiase , exdirector del BCRA y secretario de Finanzas; Emiliano Mongilardi ; Pedro Inchauspe y los diputados libertarios Mariano Campero , Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni recibieron créditos por entre 100 y 500 millones de pesos del Banco Nación.

En la presentación a la Justicia , Frade señaló que “en orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal”.

Los legisladores Campero y Bongiovanni rechazaron la acusación y señalaron que no recibieron tratos preferenciales y cumplieron con los requisitos para acceder a ese préstamo.

CRISIS SIN REMEDIO La gestión de Caputo agranda la deuda con prestadoras del PAMI, ya por encima de $500.000 millones, y complica el acceso a la salud de jubilados, con cortes, cobros indebidos y derivaciones al sistema público https://t.co/IXzInzUues Francisco Aristi pic.twitter.com/pmp5PyuOpC

Frade señaló que, de acuerdo a la información que surgió, Carreira recibió 113 millones, Inchauspe y Núñez obtuvieron 510 millones de pesos cada uno y Furiase 376 millones de pesos. En la lista figuran Bongiovanni, con $ 322 millones, y Campero -preso por entrar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar- con 340 millones.

Pedido de Frade al Banco Nación

Frade pide en su denuncia “librar Oficio al Banco de la Nación Argentina y/u orden de presentación, a fin de obtener los “legajos crediticios” completos de los nombrados en la presente y todo otro funcionario público y/o legislador.

También “obtener las Actas de Directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y solicitar al cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional “la determinación de existencia o no de perjuicios económicos para el Banco otorgante, de cualquier naturaleza”.

También pidió que el Banco Nación informe “si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco”.

También pide que se determine si hubo “violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos” y si existió “alguna relación jerárquica o, de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios”.