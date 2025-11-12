GOBIERNO EN REFACCIÓN

Diego Santilli justificó por qué no recibirá a Axel Kicillof: "No firmó el Pacto de Mayo ni adhirió al RIGI"

El bonaerense reclamó una reunión por carta. "Tomo nota", ironizó el ministro del Interior. "¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina?", lo chicaneó.

Por Letra P | Periodismo Político
Después de que el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, solicitara formalmente una reunión al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamarle los fondos coparticipables que adeuda el Estado nacional, el funcionario le respondió que “tomó nota” de la solicitud.

Diego Santilli sale de gira.
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Santilli sale de gira para buscar apoyo de los gobernadores: primera parada, Entre Ríos

Por  Pablo Lapuente

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales, al hacerse eco, en tono irónico, de la publicación del ministro de Axel Kicillof. Más tarde, el ministro nacional se explayó durante su visita a Entre Ríos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1988675019346702638&partner=&hide_thread=false

“Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad. Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él (por Kicillof) no participó. No adhirió al RIGI, no adhirió a la Ley de Reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la Ley Antimafia. ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner?”, sostuvo Santilli, después de mantener un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio.

Y agregó: “Seamos consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra”.

La carta del gobierno de Axel Kicillof

Temprano, Bianco había compartido el requerimiento formal de una reunión con el Poder Ejecutivo para “reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas” en el distrito.

Para Bianco, “estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

El funcionario bonaerense también señaló que en el encuentro pretende hablar sobre las “1.000 obras” que el Gobierno nacional, a su criterio, abandonó y que debería “retomar”.

“Hoy solicité formalmente una reunión al ministro Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, informó desde sus redes sociales.

A la publicación adjuntó la imagen de la solicitud de audiencia presentada ante el titular del Ministerio del Interior donde reclama el encuentro para tratar “temas vinculados a las deudas pendientes del Estado con la provincia de Buenos Aires” y sobre “la situación de las obras que permanecen paralizadas” en el territorio.

Si bien Santilli viene manteniendo citas con gobernadores aliados, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Kicillof.

