Entre Ríos: el PJ puso la fecha para una interna a la que nadie le tiene mucha fe

Que no sea el Estado quien organice y financie las elecciones internas de los partidos se presenta como un incordio principalmente financiero. En el arranque de la reunión de este sábado, el equipo técnico de la conducción y los decisores políticos barajaron posibilidades. La primera, fue que sea el Correo Argentino quien garantice la elección primaria. En este caso, para hacer una interna abierta con 1.500 urnas, la mitad de las que se usarían si fueran unas PASO ordinarias. Con el servicio logístico tradicional, que implicaría llevar la urna a cada una de las escuelas, el costo hubiera sido de 350 millones de pesos, contando la digitalización. “Descartado”, se resumió, y así lo entendieron todos. “Es impagable, así que hubo que buscar una alternativa que lo suplante”, se abundó.

Este sistema, entendieron en el partido, tiene un beneficio a dos bandas. Primero, beneficiaria la participación de todos los actores. Segundo, redice significativamente el costo de las mismas.

Imagen de WhatsApp 2025-04-26 a las 20.10.00_e43d0289.jpg

Los que dieron el presente del peronismo de Entre Ríos

La reunión del Consejo Provincial del PJ ampliado, tal la denominación, fue convocado a mediados de esta semana, es decir, con unas 72 horas de antelación. Los convocados fueron el Consejo, los presidentes de las departamentales, los legisladores nacionales y los provinciales, los intendentes e intendentas y algunos invitados especiales. Se cuidó con celo la entrada de la prensa para que no haya filtraciones desde el lugar de los hechos.

José Cáceres, presidente del PJ, presidió el encuentro de modo presencial, aunque la posibilidad de asistencia también daba la chance de la conexión virtual. Tal fue el caso de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, que dio el presente pero a través de una pantalla porque se recuperaba de una afección oftalmológica. José Laurito no estuvo presente en la capital de la provincia pero tampoco se conectó. José Allende, secretario general de UPCN, no fue de la partida "por un problema técnico", se informó. Daniel Rossi, intendente de Santa Elena y que pide internas, estuvo de modo virtual. Al igual que el diputado provincial Enrique Cresto, y Mauro Diaz Chávez (intendente de Aldea San Antonio), Damián Arevalo (intendente de Feliciano), y Aldo Álvarez (secretario del partido).

Entre los que dieron el presente de modo presencial se cuentan a la vicepresidenta primera del PJ, Carina Domínguez (UPCN, aliada de Allende); la diputada nacional Carolina Gaillard, que integra la nueva y critica agrupación PAR; Mayda Cresto; el viceintendente de Paraná, David Cáceres; la concejala paranaense Lusina Minni; y la diputada provincial Andrea Zoff, entre otros.

Imagen de WhatsApp 2025-04-26 a las 19.57.37_45bffa98.jpg

Imposibilidad de internas cerradas

Aunque para muchos la posibilidad de realizar internas cerradas, es decir solo con la participación de afiliados y de afiladas al PJ, era una solución razonable, lo cierto es que la carta orgánica del partido impide explícitamente su realización para los cargos de legisladores nacionales. En el artículo 40, capítulo A, el inciso b lleva por título “Candidatos a Legisladores Nacionales” y dice: “La elección de los candidatos se realizará a través de internas abiertas”. A propósito, el apoderado del partido y otros referentes entienden que si bien hay otros artículos que pueden dar lugar a interpretaciones contrarias, la cuestión podría judicializarse y no hay tiempo material para ello.

“Es muy claro el texto”, dijo una fuente del PJ que traza las decisiones. Ir por la opción de internas cerradas “es altamente judicializable y que te salga en contra si vas por una cerrada”, se abundó. Además, está la posibilidad de que, muy probablemente, la concurrencia sea baja y ello regale una foto de debilidad al oficialismo que encabeza Rogelio Frigerio.

Criticas y respaldos al proceso

La diputada Blanca Osuna, que no dio el presente en ninguna modalidad, explicó el desaire. En un whatsapp enviado al Consejo dijo que como la convocatoria planteaba "que es la reunión más importante de este proceso" y que luego "no habría tiempo de cambiar lo que se decida" ella se preguntaba "cuál es la entidad institucional que respalde lo que se decida para darle ese carácter de inflexibilidad y de estatus superior a nuestro Congreso Partidario, que es sin dudas la máxima autoridad". Desde el Pj, ante la consulta de Letra P, respondieron que "las facultades de llamar a internas y fijar fecha, no sólo es potestad del Consejo, sino también una obligación".

"Terminó todo bien, prevaleció el diálogo", resumió Jorge "Kinoto" Vázquez, presidente de la departamental Paraná. "Lógicamente hubo debate, cruce de posicionamientos", reconoció, pero destacó que nada se salió de su cauce y el resultado del conclave fue favorable.

Gustavo Bordet destacó que se construirá un "peronismo unido"

Fue "un encuentro que sienta las bases para construir un peronismo unido, con participación y mirada de futuro", dijo el diputado nacional ni bien terminó el encuentro al que asistió de modo virtual. "Coincidimos en que las elecciones internas son un paso necesario y saludable. Nos van a permitir reorganizar el partido y fortalecer la vida democrática dentro del justicialismo", razonó.

"El peronismo debe asumir con firmeza su rol opositor frente a un modelo que, tanto desde Nación como desde la Provincia, está avanzando en contra de los intereses de los sectores que históricamente representamos, valoró y cerró: "Tenemos que estar a la altura. Las internas deben ser el punto de partida de un camino maduro, que nos permita construir una verdadera alternativa electoral. No solo de cara a las legislativas, sino también pensando en 2027. Será una oportunidad para acercar a otros espacios políticos afines y, sobre todo, para escuchar lo que la ciudadanía nos está demandando".