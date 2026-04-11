Entre Ríos: Dal Molín defendió la reforma previsional con el foco en el déficit de la Caja de Jubilaciones

Rubén Dal Molín, jefe del bloque de Juntos en el senado provincial, defendió la reforma previsional que impulsa Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

Aunque todavía no se conoce el proyecto en detalle, la reforma previsional que Rogelio Frigerio impulsa para Entre Ríos ya despertó polémica. El gobernador abrió una discusión pública a partir de “vectores” que organizarán el texto final. Con esas pautas en debate, algunos gremios y el PJ levantaron la voz de alarma.

El jefe de bloque oficialista en el Senado provincial, Rubén Dal Molín , encabezó la defensa de la modificación de la Ley 8732 . En diálogo con Letra P , aseguró que la propuesta oficial es impostergable por la profundidad del déficit de la Caja de Jubilaciones y menos radical que las implementadas en Córdoba y Santa Fe , cuyas reformas al sistema jubilatorio se concretaron el año pasado.

Como explicó Exequiel Flesler en este medio , los puntos críticos de la reforma son tres. El primero es elevar las edades para jubilarse de 57 y 62 años a 60 y 65, como sucede a nivel nacional. El segundo plantea modificar la ecuación por la que se llega al 82% móvil. En este punto, el gobierno entrerriano habla de ampliar la base de cálculo, siempre sobre el 82% del bruto. “En lugar de diez años, que sean 15, 20 o 30”, sostuvo Gastón Bagnat , presidente de la Caja de Jubilaciones .

El tercer punto es la eventual paridad de la edad de hombres y mujeres para acceder a la jubilación, ítem que no está aún detallado, pero que fue propuesto para “debatir y buscar consenso”.

Entrevistado por este medio, el jefe del bloque de Juntos en la cámara alta provincial expuso la posición de la Casa Gris y comparó la garantía del proyecto local de sostener el 82% móvil "para todos", frente a la escala que rige, por ejemplo, en Santa Fe. En el caso de Córdoba , Dal Molín menciona la existencia de topes para el haber jubilatorio, aspecto que no aparece hasta ahora entre las modificaciones que impulsa la Casa Gris.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2034812170861461762&partner=&hide_thread=false EL AJUSTE Reforma previsional en Entre Ríos: punto por punto, en qué temas chocan el gobierno y los sindicatos



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-¿Cómo evalúa el curso que va tomando la reforma a la ley previsional?

-El gobierno provincial está sincerando la situación de la Caja para que todo el mundo entienda la necesidad de la reforma, porque es un sistema que más temprano que tarde va a colapsar. Genera 39.000 millones de pesos de déficit mensual. Es una reforma incómoda, que va a traer disensos. Cualquier modificación del statu quo provoca resistencias.

-Los gremios cuestionan la ampliación de la cantidad de años en la base del cálculo del 82% móvil.

-La estrategia del gobierno fue tratar de alcanzar el mayor de los consensos posibles. Entre Ríos es la única provincia que tiene el 82% móvil sobre el bruto y eso hay que mantenerlo. La base del cálculo hay que trabajarla. El vector pide todo el trayecto laboral, que sería un promedio actualizado de toda la vida laboral, pero creo que eso no se va a dar y algún recálculo habrá que hacer en base a las propuestas y ecuaciones más acertadas.

La movilidad de las jubilaciones, en el centro de la escena

-¿Cuál es la postura del oficialismo respecto de la movilidad de los haberes jubilatorios?

-Es clave cómo ajustar los ingresos a medida que pasa el tiempo. Hoy funciona una movilidad en espejo: lo que ocurre en el haber de los activos, automáticamente pasa a los pasivos. Eso genera una fuerte distorsión del sistema.

-¿Entonces?

-Deberíamos congelar la movilidad a un indicador que no esté atado a los aportes realizados. Un ejemplo de la distorsión: un intendente se jubiló cuando terminó el mandato, pero cuando estaba en funciones su aporte lo hacía sobre el básico, excluyendo los gastos de representación. Cobraba el 82% móvil sobre el básico. Quien lo sucedió determinó que también los gastos de representación fueran remunerativos y sujetos a descuentos en la Caja. Entonces, su antecesor reclamó y pidió que también se le ajuste, pero por algo que no había pagado.

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-El sindicato docente AGMER rechazó de plano cualquier modificación. ¿Cuál es el principal reparo?

-La Caja tiene un promedio bajo de edad. El 70% son mujeres, porque son docentes. La docencia tiene un peso específico muy grande dentro de la Caja. Se jubilan jóvenes. Lo que está claro es que al docente se le ajusta la jubilación por paritaria y eso seguirá así. La distorsión no está ahí, está en la movilidad.

Las diferencias con Córdoba y Santa Fe

-¿La opinión de los gremios y asociaciones será vinculante?

-Si los gremios y la oposición política están haciendo sugerencias, se van a tener en cuenta. El proyecto no es un libro cerrado. Por eso se difundieron los vectores. Se definirá cuando estén los aportes hechos.

-El senador peronista Sanzberro habló de un ajuste encubierto en la modificación de la fórmula para la movilidad jubilatoria. ¿Qué opina?

-El déficit de la Caja alcanza a los 460.000 millones de pesos por año. Si no lo modificamos ahora, el sistema va a explotar. Dejarlo como está no le afectaría a Frigerio, pero el déficit seguirá creciendo y vendrá otro gobernador al que no le quedará otra que eliminar el 82% móvil. Eso implicaría una ley mucho más dura, como tienen en Córdoba o Santa Fe. En Santa Fe, el 82% móvil es solo para un sector de los estatales. En Córdoba tienen topes en el monto de los haberes, entre otros puntos.

El déficit de la Caja, la piedra en el zapato

-¿Cuánto va a reducir la reforma el déficit de la Caja de Jubilaciones?

-Hoy el déficit se lleva nueve pesos de cada 100. La suma del consumo eléctrico de toda la provincia en todo el año es igual al déficit de la Caja. La reforma como tal no está pensada para que se resuelva mañana, el déficit va a seguir existiendo, pero morigerado, previsible y sostenible. Así como está, va a explotar.

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-¿Hay plazos?

-Con este proyecto queremos bajarlo en tres años, de a poco. Sin la ley final, es difícil hacer el cálculo, pero sabemos que en 2030 habrá más de 77.000 personas jubiladas. La proyección de jubilaciones crece tres puntos y medio por año y la cantidad de aportantes está estancada.

-Un gremio planteó que el haber jubilatorio promedio que difunde el Ejecutivo es engañoso porque las jubilaciones de la Justicia elevan la media.

-Según los datos de la Caja, el haber promedio bruto en la provincia es de $1.557.070 a enero de este año. El salario promedio bruto activo es de $1.387.920. El cálculo arroja que el porcentaje de pasividad contra el salario promedio bruto es del 112,2%. Nuestra movilidad no es entonces el 82%, es el 112%. Con estos datos, invito a una discusión responsable, comprendiendo conceptos, para que las críticas no sean políticas.