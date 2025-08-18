Entre Ríos: sorpresas, filtros y scouting telefónico en la trastienda del cierre de Frigerio y LLA

Roque Fleitas, presidente de LLA Entre Ríos, junto a Lule Menem y Andrés Laumann, primer candidato a diputado por la Alianza La Libertad Avanza.

El cierre de listas en Entre Ríos dejó algunas curiosidades propias del frenesí que se vivió en las últimas 72 horas previas a la medianoche del domingo. La nómina definida por Rogelio Frigerio y Karina Milei mostró una conformación final que en general no sorprendió , pero que dejó preguntas, perlitas y algunas certezas.

Nombres inesperados, otros excluidos, un cambio de último momento y una entrevista telefónica horas antes de la definición son algunos apuntes que quedan del fin de semana en el que se concretó la alianza del oficialismo provincial y La Libertad Avanza (LLA) en Entre Ríos.

Romina Almeida (LLA) y Marina Petroff (UCR) fueron los nombres que sorprendieron en la tarde del domingo, cerca de las 15, cuando se comunicó la lista conjunta de Frigerio y LLA. Sus apellidos no figuraban en las apuestas de nadie, aunque Letra P consignó que alguien cercano a Almeida podría integrar la nómina. Ella es la esposa de Hernán Viola , el apoderado legal de La Libertad Avanza en Entre Ríos .

Almeida es vocal de la comisión directiva partidaria y ya fue candidata suplente a senadora provincial en las elecciones de 2023. Es una activa militante del partido en Paraná.

Además de Almeida, sorprendió el nombre de Petroff en un lugar expectante, al menos según proyectan en la Casa Gris . La dirigente de la UCR de Gualeguay no estaba ni en los pronósticos más arriesgados que dejaba circular el gobierno provincial. La aventura duró poco: luego de haberse comunicado su nombre en el cuarto lugar de la nómina para Diputados, un cambio de último minuto la corrió de la escena.

#CierreDeListas ENTRE RÍOS Estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre: https://t.co/v0fLzzPtHu pic.twitter.com/vBYMG7356T

En lugar de la concejala gualeya entró una edil de Concordia, Eliana Lagraña, también de la UCR. Es referente del intendente Francisco Azcué que, hasta ese momento, sorprendía por haberse quedado afuera del reparto. El canje al filo de la noche, confirmado cerca de las 20.30, remendó esa inexplicable ausencia hasta entonces.

Exclusiones y enojos

En la previa, la danza de nombres era variopinta, pero había coincidencia entre voceros acerca de las chances que tenía de repetir la concordiense Nancy Ballejos. Sorprendió la ausencia en la boleta de la diputada del PRO, que termina mandato en diciembre. Sin embargo, fue reemplazada en el segundo lugar por Alicia Fregonese, una referente también amarilla, pero de Paraná. Diputada entre 2017 y 2021, Fregonese integra hoy el gabinete de Frigerio al frente del área de Educación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1957266614392692748&partner=&hide_thread=false #CierreDeListas ENTRE RÍOS



El oficialismo provincial y la Casa Rosada integraron su oferta electoral, pero dicen que 2027 es otra historia



El PJ, un rival común con varias grietas



https://t.co/E3PntMSSGq

@LauraTerenzano pic.twitter.com/OPX37BLCbU — LETRA P (@Letra_P) August 18, 2025

En el PRO de Concordia no cayó bien la decisión de dejar afuera a Ballejos, que se arremangó y militó la causa del acercamiento a Milei fielmente. Con los pies, recorriendo el territorio, y con las manos, votando en el Congreso.

Otro nombre que no pasó el filtro libertario fue el del joven Cristian Centurión, que milita la causa enrolado en Las Fuerzas del Cielo, la agrupación excluida en todo el país por el karinismo. No bastó su incondicionalidad ni su amistad de larga data con el presidente Javier Milei.

Adiós, al menos por ahora

La nómina final confirmó las predicciones que Letra P reflejó semanas atrás. Llegó el tiempo de despedirse del Congreso para dos legisladores que durante años caminaron los pasillos parlamentarios.

Atilio Benedetti (UCR) y Alfredo De Angeli (PRO) le dicen adiós a su tarea legislativa al menos por un buen tiempo. Ambos se desempeñaron durante años como diputado y senador, respectivamente.

El scouting telefónico de Benegas Lynch

Según pudo saber Letra P, Joaquín Benegas Lynch, el coordinador de La Libertad Avanza y ahora aspirante a senador, se ocupó en las horas previas del cierre de listas a una tarea central: pasar el tamiz libertario por algunos nombres que circulaban en el muestrario de posibles postulantes. En la semana previa al domingo 17, contactó por teléfono a referentes de distintas localidades para concretar una charla que tomó forma de “entrevista laboral”, según narró una fuente al tanto de la cuestión.

El diálogo se extendió por más de media hora en algunos casos. Las preguntas versaban sobre la procedencia y el modo de ingreso al mundo libertario. Además, consultó a cada cual sobre trayectoria profesional, estudios, vida personal, opinión sobre el panorama político provincial y la relación con el PRO.