José Luis Espert, entre lágrimas y puteadas: "Nunca pensé en renunciar ni el Presidente me lo pidió"

Por momentos con la voz quebrada y entre insultos a Juan Grabois y el kirchnerismo, el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires , José Luis Espert , reafirmó que mantendrá su postulación y agradeció públicamente el respaldo del presidente Javier Milei , en medio del escándalo que lo tiene como protagonista por sus vínculos con Fred Machado , investigador por narcotráfico.

Las declaraciones se dieron luego de que el candidato libertario se reuniera con el Presidente en la Quinta de Olivos donde se decidió que continuará haciendo campaña hasta la elección del 26 de octubre pese a que en La Libertad Avanza hay quienes consideran que lo mejor para el espacio es que se baje de la candidatura.

“De ninguna manera he pensado en renunciar y mucho menos, con el apoyo que el Presidente me ha brindado”, sostuvo el economista en una entrevista con radio Mitre, en la que se quebró en varias oportunidades. “La estoy pasando muy mal. Es un momento muy angustiante, con bronca e irritación, con sensaciones muy mezcladas”, comenzó diciendo.

Espert contó que él mismo pidió el encuentro con Milei en la Quinta de Olivos del viernes, en el que trascendió que se había evaluado su paso al costado, pero negó que hubiera ido a ofrecer su renuncia. “Estuve con el Presidente, sí, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo, sino todo lo contrario”, aseguró. Ante la repregunta del periodista Gabriel Anello , insistió: “Jamás, jamás”.

El diputado también apuntó contra Grabois, quien lo denunció en la justicia federal de San Isidro por el supuesto cobro de 200 mil dólares de una empresa ligada a Machado. “Estoy totalmente convencido de continuar. Y además, convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia y los hechos de parte de este impresentable”, sostuvo. "No puedo creer lo que te puede hacer la política. Siento bronca contra esta basura de Grabois”, afirmó.

Con Anello, Espert pudo tener la entrevista que quería: lloró, le pegó a Grabois y ratificó su candidatura, pero en el gabinete siguen esperando "un gesto" del diputado nacional.

Su vínculo con Fred Machado

Durante la entrevista, que duró alrededor de 50 minutos, Espert volvió a dar detalles de su vínculo con Machado. “¿Cómo voy a aceptar que me dé una mano, que me acompañe y que me dé un abrazo un narco?. Para el narco es cárcel o bala. No es ayudar a un candidato a presidente en su campaña. No, ni idea tenía, ni idea. Por eso, cuando esto se descubre en el ’21, la verdad que entré en pánico directamente. Porque te repito, yo pasé a ser doctor en Economía con diez, ya de grande, a narco, una cosa de locos. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer", dijo.

Además, insistió en varias oportunidades con que cuando él tuvo vínculos con Machado, el empresario “no era narco” y reiteró que el cobro de los 200 mil dólares fueron por un trabajo que le fue encargado por la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala, propiedad de Machado, que lo contrata para un trabajo de reestructuración de deuda.

“Sí, yo firmé ese contrato en el 2019, antes de ser candidato a presidente, y cobré parte de ese contrato en el año 2020. Después se interrumpieron los pagos por la cuarentena, porque yo debería haber viajado y no viajé por la cuarentena a Guatemala y después cuando me entero que es narco, chau, andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más”, detalló.