El renunciamiento de Mauricio Macri a una candidatura planteó un nuevo escenario en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) y, en particular, en la del PRO de cara a las elecciones de este año. La última encuesta de la consultora Berensztein- D´Alessio-Irol reveló que la principal beneficiada con la decisión del expresidente sería la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich , quien hasta el momento competirá con Horacio Rodríguez Larreta y con la diputada María Eugenia Vidal en las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

"No seré candidato"

Si bien Macri se bajó de la carrera electoral, ya avisó que no se correrá ni un milímetro de la escena política. En la seguidilla de entrevistas que ofreció desde el domingo hasta el cierre de esta nota, se encargó de dejar en claro que estará "a disposición de aconsejar al que lo requiera". "Si el que llega a presidente lo quiere o pide, ahí estaré y, si no, que experimenten sus propias aventuras", dijo este lunes. Lo hará porque, dijo, le "duele" que la gente que quería votarlo no pueda hacerlo.