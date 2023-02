En tierra de pingüinos y pingüinas, Larreta levanta vuelo de halcón

Como contó este martes Laura Terenzano en Letra P , el lugar elegido para la grabación del spot fue la provincia de Santa Cruz, "kilómetro cero del kirchnerismo". La locación es una pista obvia: en esta campaña, como en las anteriores que protagonizó el PRO desde que Mauricio Macri lo sacó del municipalismo porteño, no habrá lugar para moderaciones.

La metamorfosis de la paloma, que supo ser el amigo Horacio del presidente Alberto Fernández , no es nueva. Comenzó con la pelea con el Gobierno por la demora en habilitar la reapertura de las escuelas a la salida de la pandemia, levantó temperatura en la disputa por la coparticipación porteña y alcanzó máximo voltaje con la revelación de los chats que hundieron en el lodo a su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro , y lo salpicaron a él con el mismo barro en una ciénaga que, según la narrativa fundacional PRO, era una fetidad exclusiva del kirchnerismo.

En esa sobreactuación, Larreta no suele verse del todo natural. No porque sea menos anti que los sectores de su partido teóricamente más duros que él. Acaso sea un tema de fisic du rol. Sin embargo, el hombre no está solo: lo acompañan, se sabe, sus circunstancias.