En medio de un escándalo, Mauricio Macri le cerró la puerta a la fusión con LLA y estalló Patricia Bullrich

Macri y Bullrich no estuvieron presentes en la votación. Tampoco participaron los asambleístas que responden a la excandidata presidencial ya que se retiraron del Hotel Abasto después no poder ungirla como titular de la asamblea del PRO.

Como contó Letra P , la funcionaria del gobierno libertario decidió no irse del partido amarrillo . Desde adentro, intentará impulsar un acuerdo con LLA, aunque ya no podrá fusionar los espacios.

Antes de la asamblea, la ministra publicó una carta en sus redes sociales donde ratificó su apoyo a la gestión de Milei y aseguró: “Decidimos apoyar a Milei y yo me juego a fondo”. “La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas. No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”, agregó.

