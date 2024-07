Desde la orilla del PRO, Patricia Bullrich manda a su tropa bonaerense a pescar en la pecera de Macri

La avanzada prolibertaria que trabajan cerca del bloque LLA que tiene línea directa con Casa Rosada diseña proyectos “full oposición a ( Axel ) Kicillof ”, y pretenden engrosar esa estructura que nació en mayo convenciendo a legisladores que, si bien militan en el PRO, no responden directamente a ningún referente. En esa lista hay exintendentes y dirigentes freelance que permanecen en la bancada mayoritaria de la oposición, pero no forman parte de la orgánica. “Hay muchos que nos están mirando con cariño”, aseguró una fuente bullrichista.

Captura de pantalla 2024-07-02 a la(s) 2.59.24p. m..png El bloque PRO Libertad en Diputados.

Bullrich quiere ampliar su espacio, pero no de cualquier manera. Busca gente que pueda sostener al sector “desde la política y no desde el oportunismo”. Se concentra en discutir el plan de gobierno de Kicillof, entendiendo que en la provincia es donde se puede dar la verdadera batalla, pues en la nación es parte del oficialismo y en Ciudad las cosas no están como para pudrirla con el primo Jorge Macri. Tal vez esa sea la explicación por la que en el único distrito que rompió institucionalmente fue en Buenos Aires: allí gobierna un enemigo real.