La interna de la CGT, otra vez expuesta en una marcha a media máquina contra la ley ómnibus

Reproches en la CGT

Este jueves, hubo pases de factura porque la ausencia de la central gremial como actor central en la convocatoria generó reacciones de varios sectores internos. "Me preocupa que no hubo una protesta masiva de la CGT en la calle porque no se pusieron de acuerdo los tres secretarios generales", disparó Omar Maturano, titular de La Fraternidad. "El movimiento obrero no está unido. Cada uno defiende su quinta", se lamentó, en declaraciones a El Destape. Y metió el dedo en la llaga del sector dialoguista. "A algunos compañeros de la CGT parece que les agrada que el Presidente los denigre", dijo.