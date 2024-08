En Estados Unidos discuten si hay que hablar de la ropa de Kamala Harris

Kamala Harris for America.

El último hito de la épica libertaria fue protagonizado esta semana por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , que, nada menos que en el Congreso de la Nación, postuló: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología; son inventos subjetivos".

En ese contexto, la periodista Vanesa Friedman , editora de Moda de The New York Times, el diario más importante del país, de línea progresista, publicó una nota titulada Kamala Harris se viste para ser presidenta en la que analiza los outfits que lució la VP en sus presentaciones públicas como postulante a la Casa Blanca.

El artículo dio que hablar y su repercusión empujó a la editora a escribir una segunda columna en la que argumenta en favor de hablar del look de las figuras políticas (Por qué nos importa lo que visten los políticos) por considerar que la ropa que eligen esas celebridades representa un instrumento insoslayable de comunicación para la construcción de sus perfiles. Las generales de esa ley, dice, no pueden eximir a las mujeres en general ni a Harris.

En la misma línea tituló otra nota sobre el estilo Harris la periodista Amaia Odriozola en Vanity Fair: Kamala Harris y el traje de poder: por qué importa la ropa que viste la posible primera mujer presidenta de EE.UU. "Harris está redefiniendo la imagen que tenemos de una mujer en el poder y de cómo se representa la autoridad femenina. Como reza el dicho, 'vístete para el trabajo que quieres'”, escribió.

El Diablo viste a la moda

Friedman, que en la bio de su firma adelanta su posición respecto del peso de la moda en la construcción de rasgos culturales, sociales y políticos de una sociedad, acepta, primero, que, “por el hecho de ser mujer”, la “vestimenta” de Harris será utilizada por “la policía de la moda presidencial” para definir a la candidata, pero también para “desestimarla”.

“No hay duda de que la moda se ha utilizado como herramienta para desestimar a las mujeres, para asociarlas más con la frivolidad que con los temas serios; lo superficial antes que lo relacionado con gobernar”, señala la periodista. Con todo, sostiene que “ignorar su ropa precisamente por ser mujer es caer víctima del mismo estereotipo”.

“Hacerlo –argumenta- es no darle el crédito que merece por utilizar todas las herramientas a su alcance para influir y moldear la opinión, para impulsar la agenda ejecutiva con mayor eficacia, al igual que han hecho los políticos varones durante décadas”.

Síntoma de época

El alegato de la periodista norteamericana llama la atención en un país cuyo sistema político dedica millones de dólares en asesores de imagen para la construcción obsesivamente planificada de los perfiles de sus figuras; un país, además, en el que los medios analizan con precisión quirúrgica esos procesos de fabricación de celebridades políticas, en los que los rasgos superficiales ocupan tanto espacio como los contenidos –ideas, proyectos, opiniones- que vuelcan quienes se postulan para cargos públicos de relevancia.

“Un amigo mío que es asesor de crisis políticas (como Olivia Pope en Scandal) me comentó una vez que si me dijera la cantidad de tiempo que ha dedicado a hablar de colores de corbatas con sus clientes (a petición de ellos) cuando podrían haber estado hablando, digamos, de un proceso de paz, no lo creería”, escribe la periodista del Times y cita la experiencia de Hillary Clinton, la primera mujer que compitió por la presidencia como candidata de uno de los dos partidos grandes de Estados Unidos, en 2016, también contra Trump.

trump hillary.jpg Merchandising de Donald Trump y Hillary Clinton en la campaña 2016 por la Casa Blanca.

“Tras años de quejarse de que la gente se fijara en su ropa, Hillary Clinton convirtió la atención prestada a su indumentaria en una enorme ventaja, haciendo de ella un chiste recurrente. (¿Recuerdan su primera publicación en Instagram sobre sus trajes, en la que hablaba de “decisiones difíciles”?) Esto anuló su poder peyorativo, la humanizó y dio a sus seguidores un uniforme que portar como insignia de solidaridad”, repasa.

“Harris, quien tiene fama de ser una discreta fiscal de traje oscuro, también ha jugado con la moda, tanto como vicepresidenta como en campaña”, señala la periodista.

kamala harris.jpg Kamala Harris, candidata a la presidencia de Estados Unidos.

“Cuanto más reconozcamos el papel que desempeña la ropa en la vida y en la política, más dispuestos estaremos todos a hablar de ella. Cuanto más las normalicemos, menos potencial tendrá como arma de descrédito. Será mejor para todos”, sostiene.

A la vez que llamativo, el alegato de Friedman asoma pertinente frente al avance de las mujeres y su lucha por un trato igualitario con los varones, un proceso que aceleró notablemente en los últimos cinco años: casi podría decirse que el 2016 de Hillary Clinton for president es la prehistoria del 2024 de Harris.

La agenda de género cobra mayor relevancia todavía, como se dijo al principio, en el contexto actual: la competencia mano a mano por la Casa Blanca de una mujer con un varón que hace de su violencia machista una marca y un plan de campaña.

La batalla cultural de Javier Milei

Salvando las abismales diferencias de escala, la actualidad norteamericana encuentra puntos de contacto con la argentina, aunque marchan en sentidos contrarios.

Pese a Trump, que tira y tira para atrás, la irrupción de Kamala Harris es un impulso fenomenal a las políticas de género que el gobierno de Milei derrumba a golpes de motosierra y batalla cultural, un reflujo que plantea un desafío monumental a los movimientos feministas, como están expresando mujeres dirigentes de distintos palos políticos en columnas de opinión que vienen escribiendo para Letra P.