“Si nada cambia, va a ser el 25 de junio”, deslizó un dirigente cordobés acerca de los comicios provinciales y también admitió que el anuncio para determinar la fecha de las elecciones municipales de Martín Llaryora , el intendente que quiere ser gobernador, se demorará algunos días más. Si la decisión es votar el mismo día, la confirmación no debería extenderse más allá de la última semana de marzo.

Este martes era el día en que Marcelo Rodio iba a continuar esa seguidilla, pero la realización del evento que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Quorum suspendió todas las actividades militantes previstas para ese día. El acto que iba a encabezar el secretario de Transporte estaba pautado originalmente para el pasado jueves, pero se pateó para el martes debido a una decisión estratégica de último minuto: se decidió no “pisar agendas” con el Radicalismo Auténtico de Myrian Prunotto , que esa misma jornada tuvo su primer acto masivo en el Comedor Universitario . “La prioridad es que Martín gane la Provincia”, repiten desde hace tiempo en el peronismo cordobés y actúan en consecuencia.

Con la candidatura de Passerini confirmada, el oficialismo capitalino deberá definir los pasos a seguir en torno a la conformación definitiva de la fórmula. En un espejo con la situación provincial, el debate se concentra en cuál es el mejor nombre para completar ese casillero, en el que quienes aspiraban a la intendencia y quedaron fuera de competencia aparecen en la cima de las opciones.

Uno de ellos es Miguel Siciliano, el secretario de Gobierno y Gestión General del Gabinete municipal, que en la última semana estuvo recorriendo la provincia destacando las bondades de la ciudad en materia de turismo y cultura. En su entorno aseguran que la bendición a Passerini en detrimento de Siciliano no representará ningún tipo de conflicto en la campaña por venir, pese a que las mediciones de intención de voto que manejaban no mostraban mayores diferencias entre ambos. “Ya está, no hay resquemores, ahora tenemos que avanzar todos juntos”, aseguran en el equipo de campaña del funcionario.

Empezamos el año junto con espacios provenientes del sindicalismo, las universidades, los clubes y espacios del radicalismo.

En las reuniones con su equipo más reducido, Siciliano sabe que hay un sector del oficialismo capitalino que trabaja para convertirlo en vice. De aceptar, aclara a los suyos que debería tener un rol activo en la gestión, tal como lo hizo a lo largo de los años al lado de Llaryora, con quien continuaría trabajando en caso de que el intendente se convirtiera en gobernador y lo convocara a formar parte de su equipo. En la estructura del sicilianismo, expresada en la Fundación Pensando Córdoba, hay otro nombre que también empieza a sonar desde hace rato para ocupar la boleta que dispute el tramo Ejecutivo municipal: el de la titular del Ente de Servicios y Obras Públicas de la Ciudad, Victoria Flores.

Flores es la única mujer que suena por estas horas como una posible compañera de fórmula de Passerini. A la inversa de lo que sucede a nivel provincial, donde parece que Llaryora deberá definir a su vice a partir de una lista en la que hasta el momento hay anotadas tres mujeres y un varón, la mayoría de los dirigentes que se anotaron para pelear por la intendencia y que hoy quedaron a la espera de una definición posterior pertenecen a la rama masculina del partido.

A los ya mencionados debería sumarse la figura de Héctor “Pichi” Campana, dueño de una popularidad que lo destaca sobre el resto en materia de conocimiento, pero con escaso armado territorial propio. A ese punto flaco también hay que sumarle la referencia interna representada en la figura del exbasquetbolista, un hombre del peronismo más tradicional que en los otros campamentos justicialistas consideran que debería darse por satisfecho con la candidatura de Passerini.

A Campana sí le consultaron públicamente por sus chances de convertirse en el vice de Passerini. Dijo que se siente “preparado”. El resto de quienes integran el listado son un poco más cautelosos a la hora de pensarse en ese lugar, aunque coinciden en la necesidad de continuar con una gestión que sostenga los niveles de aceptación logrados durante el mandato de Llaryora. Más aún a sabiendas de que el actual vice no podrá ser reelecto, por lo que los deseos de ocupar el despacho más importante de la Municipalidad capitalina dependerán en lo inmediato de una buena gestión de Passerini. O, en el peor de los casos, de una mala gestión del opositor que resulte vencedor en la contienda de este año.

Aunque la confianza en la gestión actual sustenta toda la expectativa del peronismo cordobés, entre la dirigencia capitalina empieza a ganar terreno la posibilidad de una “elección complicada”, sobre todo a partir del repentino orden y alineamiento que la oposición comenzó a poner de manifiesto en los últimos días. “Este partido no está ganado, por eso hay que ser muy cuidadoso en la forma en que se termina armando el equipo”, dijo un importante referente consultado por este medio.

“Tenemos que garantizar la unidad, todos los espacios tienen que estar representados en las listas y no hay que subestimar a nadie, porque cualquier error se puede pagar caro”, advirtieron, anticipando una elección en la que la definición puede estar atada a los detalles, tanto en la disputa con las fuerzas opositoras como en la propia interna.