El líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, afirmó este jueves que Unión por la Patria (UP) está “dando vuelta” la elección y pidió “no comprar espejitos de colores” que vende el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, ganador de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto. “La Patria está en peligro, acá nadie se rinde”, gritó frente al candidato Sergio Massa y a la militancia que revienta el microestadio Malvinas Argentinas del club Argentinos Juniors. “Esta elección la estamos dando vuelta (...) unámonos detrás de Massa, es el único que nos puede sacar de esta encrucijada, no me cabe la menor duda”.