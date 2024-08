Elisa Carrió le cierra la puerta a Mauricio Macri y a su idea de revivir Juntos por el Cambio

Elisa Carrió sigue molesta con Mauricio Macri por su posicionamiento político y le cierra la puerta a la idea de revivir Juntos por el Cambio (JxC), tal como quiere el expresidente y los gobernadores que forman parte de esa coalición. La líder de la Coalición Cívica (CC) no piensa reconciliarse con su exsocio político, que negocia un acercamiento con Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de 2025.

"Para nosotros, Juntos por el Cambio ya no existe más", afirmó, tajante, un integrante de la conducción de la CC. En el campamento lilito dicen que "era previsible" el acercamiento de Macri a los gobernadores de JxC debido al contexto político. "La polarización entre Milei y el kirchnerismo lo deja a Macri afuera de cualquier discusión política y por eso busca un acuerdo", analiza la misma fuente.

Pese a que las tropas del PRO y la CC impulsan un acercamiento entres los líderes, las figuras fundadoras de JxC no volvieron hablarse . En ambos partidos creen que el expresidente y la exdiputada se deben una charla para intentar acercar posturas. Ella todavía lo hace responsable de la implosión de la coalición para buscar formar un frente con Las Fuerzas del Cielo.

Antikirchnerismo

La líder de la CC rechaza confluir con Milei en cualquier tipo de acuerdo, pero, además, cree que Macri no tiene claras las razones por las que buscan acordar con LLA. "Crear un frente para que no gane el kirchnerismo, a esta altura no es algo válido", manifestó otro lilito.