La reconciliación entre Mauricio Macri y Elisa Carrió, el objetivo de las tropas del PRO y la CC

Por eso, los exsocios no tienen intenciones de volver a mostrarse juntos y mucho menos de plantear una reconciliación. Es que ambos tiene visiones contrapuestas. Mientras el titular del PRO cree que se tienen que acompañar algunas cuestiones y rechazar otras, la exdiputada directamente ve como un riesgo a la administración de La Libertad Avanza (LLA).

Yeza y López consideran que Macri y Carrió se merecen una charla para intentar acercar posiciones por el rol que supieron tener en la creación de Cambiemos, espacio que luego se amplió con JxC.

carrio macri Mauricio Macri y Elisa Carrió cuando había buena sintonía entre ambos.

La coincidencia de Macri y Carrió

"Algún punto de encuentro van a terminar encontrando", vaticinó un histórico colaborador del PRO que se retiró de la política hace unos años, pero que supo cultivar una gran relación entre Macri y Carrió. Un acercamiento, como contó este portal, fue la sospecha de un acuerdo entre Milei y la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el pliego para la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo.

Macri y Carrió jamás dialogaron sobre el tema Lijo, pero llegaron a la misma conclusión. Por eso es que en sus respectivos entornos ven la posibilidad de una reconciliación cimentada en la necesidad de mantener ciertos valores republicanos representados en un sector de la oposición.

Mucha agua corrió bajo el puente de esta relación. Durante la interna 2023 de JxC, Carrió lanzó munición gruesa contra Macri, al asegurar que el líder del PRO "jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio". "Le ganó su lado oscuro. Los expresidentes no quieren que nadie gane. Los conozco, entonces él dice 'si no soy yo, que no gane nadie, prefiero a Milei'. Ahí está, donde quiere estar", le recrochó.

En su última entrevista a un canal de streaming, la exdiputada aseguró: “Macri tiene una parte clara donde quiere ser decente y estadista, y una parte oscura donde le gusta (Daniel) Angelici, el bridge y los negocios. Yo lo quería a Macri, pero tiene esa parte oscura y cada vez le gusta más”.