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SEMANA SANTA FE

Una reforma electoral con casi todos adentro en Santa Fe

Unidos se encamina a aprobar en Diputados el proyecto con cinco boletas para las PASO y tres para las generales. Será ley a fin de mes, calcula la Casa Gris.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
La boleta única de Santa Fe sufrirá modificaciones de fondo con la reforma electoral.

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Ramiro Porchietti

“Es una ley sencilla”, confían en la Casa Gris, al lado del gobernador Maximiliano Pullaro. El oficialismo recorrió el espinel de todas las bancadas y aspira a recolectar este miércoles un mínimo de 35 votos positivos sobre un total de 50, cuando el expediente definitivo se apruebe en la cámara baja. Si el Senado sanciona la ley de manera unánime el jueves 27, Unidos habrá recolectado una madeja de apoyos para nada despreciable.

Las discusiones por saldar en Santa Fe

Es una ley de más de 200 artículos, pero dos son los puntos centrales de la discusión: cantidad de boletas y piso electoral. El primer aspecto está prácticamente saldado y el electorado de la provincia sufragará en 2027 con cinco boletas en las PASO (gobernador, Diputados, Senado, intendente y concejales) y tres en la instancia definitiva: una papeleta para gobernador y Diputados, otra para el Senado y una tercera para intendente y concejales.

El PJ tiene un interbloque de nueve escaños y quiere sostener las cinco boletas en ambas instancias, pero la modificación no lo pone en crisis y podría incluso acompañar el proyecto definitivo con una o más de una mano alzada.

En rigor, el achique de boletas en las generales no es un punto que arroje diferencias sustanciales en todos los bloques. Beneficia al gobernador y los intendentes, que hacen valer el factor arrastre para las nóminas legislativas.

Lo que pide Amalia Granata

Lo que sí le interesa a parte de la oposición es un permiso, una licencia que permite la presentación de una lista legislativa sin cargo ejecutivo, sea en el tramo provincial o en el municipal. Es un pedido encarecido del bloque que lidera Amalia Granata y también de parte del peronismo.

Granata es su propio arrastre y no tiene un marco de alianzas y sociedades que le permita valerse de los votos de otro. Por ese motivo, para cuidar su quinta, precisa y reclama ese punto.

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El factor que despierta más discusiones es el piso para acceder al reparto de las 50 bancas de Diputados, que a partir de la próxima elección será por sistema D'Hondt en su totalidad. El radicalismo confía en poder sintetizar en un 4 por ciento. Quería elevarlo al 5%. El socialismo plantea un 3% y el PJ, un 3,5%.

A ese número le prestan mucha atención los bloques minoritarios, como el de Granata y el que lidera Carlos Del Frade, que tienen una considerable representación legislativa, pero el incremento puede perjudicarlos y hasta correrlos de la cancha de manera absoluta en 2027.

La reforma electoral llega al recinto

Para el miércoles a las 15 está citada una reunión de comisión, de la cual saldrá un dictamen mayoritario, que se votará el jueves en el recinto. No prosperó un tímido planteo del PJ de darle condición de prioridad a otra sesión, más adelante. Los tiempos son estos, no hay otros en la cabeza del oficialismo. La ley se sanciona antes de que termine agosto.

Hay otro punto que no fue incluido en ninguno de los proyectos ingresados, pero por el cual el socialismo, a través del diputado Joaquín Blanco, viene rosqueando de manera subterránea. Habilitar la chance de más de una candidatura a la vicegobernación para un aspirante a gobernador y que la lista ganadora sea la que finalmente defina al compañero de fórmula del jefe de la Casa Gris.

Es particular el punto, porque pone en tensión el triángulo fundador de Unidos y no podría sostenerse el axioma de la UCR al Ejecutivo, el PRO (con Gisela Scaglia) al Senado y el PS (con Clara García) en Diputados.

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