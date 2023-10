Primero disparó Julio César I: "Pensé que Garro era más democrático y respetuoso". Respondió, con artillería pesada, Julio César II: "Yo no soy un llorón, yo me la banco; voy a reabrir el Banco Municipal que fundió Alak". La batalla de los Julio Césares que se libra en La Plata se picó mal en las últimas 48 horas. En el ring de 221Radio, en sendas entrevistas brindadas este martes y este miércoles, los candidatos de Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio (JxC), recalentaron la campaña por la intendencia de la capital de la provincia de Buenos Aires.