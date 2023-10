La Plata: Alak acusó a Garro de "engañar a la gente" y adjudicarse obras ajenas

El candidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria (UP), Julio Alak, acusó al jefe comunal de la capital bonaerense, Julio Garro, de “engañar a la gente” respecto a las obras que se realizan en la ciudad: “El problema es que no se le ocurre nada”, disparó el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra el alcalde y lo acusó de “esconder la autoría de las obras para atribuírselas”. “Con fondos propios, el municipio no hizo una sola obra grande”, señaló.