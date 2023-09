Los tironeos comenzaron durante el fin de semana cuando, al anuncio de una megacumbre con los 58 jefes comunales de JxC protestando frente a Gobernación , le bajaron el tono y decidieron trasladar el encuentro a la sede del Comité Provincia de la UCR. Otro dato llamativo fue la numerosa cantidad de ausentes a la cita, ya que llegaron a La Plata menos de 20 alcaldes, en su mayoría PRO. Sin embargo, al reclamo por los atrasos por el pago de obras, IOMA, IPS, Juegos bonaerenses y el Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios, se le sumó un ítem incómodo: judicializar o no el tema. Sucede que no son pocos los intendentes radicales que, a pesar de las diferencias políticas, tienen sintonía fina con el gobernador Axel Kicillof y que, si bien sostienen la queja por los atrasos, no quieren que la cuestión termine en tribunales.

Durante el mitin que se extendió por una hora y media, algunos alcaldes plantearon el tema, aunque no tuvieron cuórum. Según explicó el presidente del Foro de intendentes radicales, Maximiliano Suescún, “no es una decisión conjunta: cada municipio debe definirlo en función de su deuda, el atraso que tenga y la respuesta que obtiene”. Sin embargo, aseguró que “se charló”. En ese sentido, explicaron que no es posible hacer un reclamo judicial general, ya que “algunos tienen mayor o menor deuda y acuerdan de diferentes maneras”. Off the record, en tanto, otros jefes comunales referenciados en el PRO fueron en sentido contrario y, sin dar precisiones, no descartaron esa opción.