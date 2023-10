Sobre el escrutinio, anticipó que no debería demorarse porque “es una elección más sencilla”. “Hay pocas boletas y ojalá que podamos tener rápido el resultado y que nos podamos ir a dormir con el resultado claro”, pidió. “La gente es la protagonista de este cambio”, señaló, e insistió con la importancia de que los fiscales no abandonen las mesas antes del recuento final.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffrigeriorogelio%2Fstatus%2F1715326054858887538&partner=&hide_thread=false Este domingo no hay segunda vuelta ni desempate. Tenemos una oportunidad de esas que aparecen muy pocas veces en la vida. No dejemos pasar este tren. ¡Es ahora! pic.twitter.com/4QQcuhACP9 — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) October 20, 2023

Ante la consulta sobre lo que fue el eje de campaña del oficialismo, dijo que “hay quienes creen que si no sos de Concordia o Paraná no sos entrerriano. Ya vamos a ver qué opina la gente de esto”, respondió. “Los entrerrianos saben quién soy. Me han visto todos estos años. Yo me crie acá, las chicanas y las denuncias se las dejo al oficialismo”, agregó.