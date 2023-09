Pablo Javkin votó sintiéndose local. El intendente de Rosario, que este domingo se disputa su reelección frente al sorpresivo candidato de Juntos Avancemos , Juan Monteverde , sufragó cerca del mediodía en una escuela céntrica. Acompañado de sus hijos -”lo mejor que tengo”, diría después- Javkin llegó caminando, repartiendo saludos y fotos a grandes y chicos. Junto a él, estuvo la plana mayor de su equipo de comunicación, encabezado por su campañólogo Luciano Olivera . "Ahora me voy a descansar porque se viene una noche larga", avisó el representante de Unidos para Cambiar Santa Fe en Rosario.

La marea de medios abordó a Javkin en la puerta del colegio y lo acompañó hasta la mesa de votación, donde tuvo que hacer cola. Aprovechó ese momento para saludar y sacarse fotos con varias personas que compartían la fila con él o simplemente se le acercaban. “¡Pablo! ¡Una foto! Si no la gente no me cree que somos amigos”, le dijo una mujer. “¡Amigos y compañeros de facultad! Cuántas materias aprobé gracias a vos”, le devolvió el candidato. También se prestó para la instantánea con varios niños. “¡Qué lindo cómo viniste!”, elogió a una nena disfrazada de la Mujer Maravilla.