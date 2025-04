El último intento de Javier Milei por contener el Libragate

Si la oposición reúne una mayoría para dominar la comisión, puede definir citaciones y pedidos de información, que, si bien no serán vinculantes en las causas judiciales, podrían obligar a jueces y fiscales a trabajar con más celeridad.

El titular de la cámara baja, Martín Menem , dedicó gran parte de la última semana a impedir que eso pase. No podrá evitar que la comisión sesione, pero tratará, como sea, de que haya una mayoría capaz de tener clemencia con Milei . El Senado tendrá una semana en paz, en la previa de una guerra por Ficha limpia que tuvo versiones cruzadas en una reunión de labor parlamentaria, habitual en un recinto que funciona a la deriva .

La interpelación que no quería Javier Milei

Francos y Cúneo Libarona repasaron durante varias horas la estrategia y no les fue fácil definir una hoja de ruta. Lo principal, anticipan sus voceros, es que declararán desconocer los motivos de la citación. Dirán que el hecho investigado no fue parte de la gestión. Si lo provocan, Cúneo Libarona afirmará que, como abogado penalista, opina que Milei no cometió ningún delito.

DSC_3343.JPG Germán Martínez y Cecilia Moreau.

El debate se regulará según el artículo 208 del reglamento que prioriza el ida y vuelta entre el interpelador y el interpelado. La oposición buscará que hablen lo menos posible quienes no hayan votado las citaciones. En el mejor de los casos para el oficialismo, podrá haber un cierre de bloques. La alianza opositora que habilitó la sesión es heterogénea y no le es fácil unificar posiciones.

La integran Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia Para Siempre y la Izquierda. UP es el que más problemas trae: a su jefe de bloque, Germán Martínez, le cuesta garantizar una lista reducida de oradores, porque la mayoría de las tribus del PJ quieren ser protagonistas de la interpelación.

El lunes será día de rosca, con reuniones de todos las bancadas. La pelea más fuerte será el martes por la mañana, cuando Menem reciba a los jefes de bloque a una reunión de labor para definir las reglas de juego.

Los límites de una comisión

Pase lo que pase en la interpelación, Milei deberá soportar que durante tres meses una comisión investigadora de la cámara baja estudie su comportamiento por promocionar una criptomoneda. Esto es así porque, si bien el oficialismo festejó un eventual empate en 14 integrantes cada bando, la resolución que creó la comisión establece que si no hay cuórum pueda funcionar con un tercio de los presentes.

La puja por destrabar el empate tendrá dos objetivos. Uno es definir las autoridades de la comisión. Aunque las decisiones se toman por mayoría, la presidencia podrá custodiar la información sensible que sea recolectada y girarla a la Justicia.

UP también planteó sus problemas. Como es el bloque más grande y con más vocales (seis sobre 28), pide la presidencia: propone a Carolina Gaillard, quien piloteó el juicio político a la Corte Suprema en 2023. Claro que sería imposible que a la entrerriana la voten figuras que Menem considera aliadas y son tentadas por la oposición para saltar el cerco, como la dupla radical compuesta por Carla Carrizo y Lisandro Nieri y el exlibertario Oscar Zago, enfrentado con Karina Milei.

También está en la mira el rionegrino Agustín Domingo. Menem tampoco confía en él, aunque lo contaba entre los 14 propios. No es nada personal (suelen hablar de economía en su despacho), sino que el diputado está atado al vínculo con la Casa Rosada que tiene su gobernador, Alberto Weretilneck, que no estaría pasando su mejor momento con Milei.

El riojano pidió reemplazar a Domingo por otro miembro de su bloque, Innovación Federal. La tarea quedó a cargo de la jefa de la bancada, Pamela Calletti, leal al gobernador Gustavo Sáenz, quien el 11 de mayo tiene elecciones locales y enfrentará a una lista libertaria. En LLA están expectantes de una crisis entre la coalición opositora, por un intento fallido de Unión por la Patria para imponer reglas de juego. Es su única esperanza.

¿Testigos por la fuerza?

Quien consiga una mayoría en la comisión investigadora podrá fijar las reglas de juego, o sea, definir la lista de testigos y los pedidos de información. Antes, la resolución obliga a la comisión a crear un reglamento y ya hay propuestas que circulan en los grupos de WhatsApp, con el único límite de no exceder el marco reglamentario de la propia cámara baja.

Una versión es que Miguel Pichetto (EF) querría facultar a la comisión a traer testigos por la fuerza, para de esa manera lograr que exponga Silva, el titular de la CNV. El exsenador considera que es el funcionario encargado de controlar el mercado cripto y debe dar explicaciones.

Para usar a la policía, debería tomarse como base el reglamento de la comisión de juicio político, que otorga esas atribuciones a los diputados. Con las pautas de trabajo definidas, deberá armarse una agenda y ya hay propuestas entre la oposición más dura.

DSC_3032.JPG

Casi con seguridad, una semana más tarde serán invitados especialistas en el mundo cripto, para ganar tiempo y definir la primera tanda de testigos fuertes. Se descarta que asistan más funcionarios -al menos que exista un reglamento demasiado duro que los obligue a hacerlo-, pero el objetivo principal de la oposición es, en realidad, que presten su testimonio los empresarios de $LIBRA y supuestas víctimas que hayan litigado en la justicia de Estados Unidos.

Para lograr esa declaración, en la oposición evalúan pagar viajes al exterior y coordinar teleconferencias con posibles testigos. Descartan que Menem los ayude a conseguir vuelos.

La novela del funeral

El fallecimiento del papa Francisco logró unificar al Congreso como nunca desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, aunque no evitó resquemores por un viaje que no fue. En el Senado, una vez más, quedó claro que la voz del Presidente no es tenida en cuenta: el proyecto de resolución que se aprobó en reconocimiento a Jorge Bergoglio destaca la "justicia social" entre sus valores, un atributo que desconoce la administración libertaria.

Victoria Villarruel lo mencionó en uno de sus últimos actos y le costó otra crítica pública de la diputada Lilia Lemoine. Las dos palabras fueron pedidas por Unión por la Patria y ningún oficialista se preocupó por quitarlas del texto final.

La vicepresidenta volvió a quedar aislada. Su personal de protocolo se comunicó con la embajada argentina en el Vaticano para avisar que estaba dispuesta a asistir al funeral papal, pero no se animó a sacar pasajes y regalarse al trollcenter de Las Fuerzas del Cielo administrado por Santiago Caputo. Milei no la invitó a integrar la comitiva, pero sí dejó tres lugares en el avión guardados para diputados nacionales.

DSC_0422.JPG Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche (LLA).

Menem prefirió dejar los asientos vacíos, porque toda la cámara quería ir y, además, el Presidente lo obligaba a pagar los alojamientos y exponer la austeridad que él no siempre exhibe cuando abandona el país. Martínez, el jefe del bloque de UP, peleó para sumaralgún legislador a la delegación, pero nadie lo siguió. "Son unos cagones", le enrostró el santafesino a cada colega que se cruzó en pasos perdidos.

El Senado, fuera de control

La cámara alta sigue siendo un territorio impredecible, en el que, sin jefaturas sólidas capaces de articular alianzas, cualquiera puede vender su mejor historia de los hechos. Fue lo ocurrió después de la reunión de labor parlamentaria del martes, cuando se decidió que en la semana sólo se iba a sesionar para homenajear al papa Francisco.

Fue a raíz de una propuesta del jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, el último en llegar a la reunión. El senador del PRO, Martín Goerling, insistió en tratar este mismo jueves Ficha limpia, el proyecto que impide candidaturas de quienes tengan condenas en doble instancia por corrupción. Lo que sigue es parte de versiones cruzadas.

El misionero macrista dice haber escuchado al jujeño decir que no quieren ese proyecto y se lo contó a la candidata porteña del PRO, Silvia Lospennato, para que se luzca en televisión como parte de su campaña para mudarse a la la Legislatura porteña. Atauche lo niega y el kirchnerismo asegura que algo de eso se escuchó, tal vez porque el mileísta murmuró de más, luego de ser increpado por Anabel Fernández Sagasti y el exlibertario Francisco Paoltroni.

El acta de labor parlamentaria confirmó una sesión el 7 de mayo con Ficha limpia en el temario. Los seis libertarios dirán presentes, aunque sus habituales aliados aseguran que el oficialismo no está interesado en que sea ley. Hasta habría gestiones con algunos de ellos para que el texto tenga cambios y vuelva a Diputados. Los motivos son varios y todos tienen como común denominador a Mauricio Macri. En la Casa Rosada creen que el expresidente celebrará la ley y, si todavía le quedan contactos en Comodoro Py, podría usarla a su favor. Por ahora, no se atreven a decirlo en voz alta.