Los cuatro lunes posibles después de las PASO que esperan los mercados

"A dormir y empezar a trabajar desde mañana", dijo Mauricio Macri en la noche del 11 de agosto de 2019. Los primeros resultados de las PASO habían llegado a las 21 y para las 22.20, cuando terminó su discurso, ya estaba clara la inesperada victoria del Frente de Todos. Cuando el expresidente se despertó, la Bolsa argentina había caído 37,9% en pesos y casi 50% en dólares, y el tipo de cambio saltó un 19%. Cuatro años después, el fantasma de ese lunes negro deambula en los mercados a 72 horas de las elecciones primarias aunque analistas y operadores coinciden en que el contexto es distinto. No hay un panorama claro sobre qué puede pasar el domingo y el dólar blue ya superó los $600 en una City allanada y sin oferta . El 14A puede ser de máxima tensión, pero el filtro lo dará el resultado de las urnas.

En el Gobierno no prevén grandes alteraciones y en el mercado aseguran que toda sorpresa electoral incrementará la presión cambiaria. Hay cuatro escenarios que pueden tener distintos efectos en la rueda cambiaria del lunes: Unión por la Patria es el frente más votado con Sergio Massa como el precandidato individual más popular; Juntos por el Cambio arrasa, pero cambia la ecuasión si Horacio Rodríguez Larreta se impone a Patricia Bullrich o es al revés; y por último, ambas fuerzas quedan empatadas o aparece un escenario de tercios en el que irrumpe Javier Milei . Dos de estos pantallazos harían saltar el blue, según traders y economistas consultados por Letra P.

Es considerado un escenario "disruptivo" para los inversionistas de la City, aunque con matices: Massa es una figura promercado que no genera demasiado temor y tiene la gobernabilidad del peronismo en sus espaldas. "Un resultado muy positivo para el oficialismo podría generar un 'efecto 2019' acotado, con caídas de precios de los activos y presiones financieras/cambiarias, pero el Gobierno tendría incentivos a seguir poniendo toda la carne sobre el asador para mantener la brecha estable y los precios contenidos", analizó la economista jefe de Equilibra, Lorena Giorgio , ante la consulta de este medio.

Para el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi , el mayor riesgo es tener un Massa que "resultó ser más competitivo de lo que se esperaba, aunque tampoco es que hay un kirchnerista en la boleta como en 2019". Para la economista de Paridad en La Macro Laura Testa la clave está en los respaldos que obtuvo el jefe de Hacienda durante la campaña. " Empresarios y banqueros lo apoyaron. Tuvieron una buena reacción el lunes posterior a la definición de su candidatura", argumentó.

Según explicó el operador de cambios de PR Gustavo Quintana si el resultado de las urnas trae malestar entre traders el impacto no sería "tan alto" ya que "el que quiso dolarizarse ya lo hizo. y las elecciones definitivas son en octubre, por lo tanto para los inversores más sofisticados las decisiones ya fueron tomadas, gane quien gane". En el caso de una eventual corrida cambiaria, con casi nulas reservas en el Central o posibilidad de financiamiento, queda "sumar mas restricciones y subir la tasa de interés", explicó la CIO de Adcap Grupo Financiero, Paula Gándara. "Esa estrategia podría ser nominalmente explosiva", agregó Giorgio.

WhatsApp Image 2023-07-28 at 19.09.47.jpeg

Lunes 2: Larreta gana la interna de JxC

La opción más celebrada. Tal como contó Letra P, en el mercado descuentan un triunfo de JxC y prefieren en la interna al jefe de Gobierno porteño, indicó Gándara. "El escenario implícito en los precios en dólares de los activos argentinos es que Juntos sería la primera minoría con algo más de 35 puntos sobre los votos afirmativos, seguido por el oficialismo con unos 30 puntos y Milei con 20 puntos o menos", repasó la economista de Equilibra. En ese contexto ideal para inversionistas, "los precios de los activos deberían mejorar y la brecha estabilizarse con una tendencia levemente descendente". El mapa sería aún mejor para los mercados "si la diferencia a favor de la oposición fuera todavía superior, pero que el gobierno mantuviera competitividad para octubre", detalló la experta.

"Si se termina evidenciando el escenario esperado por el mercado, cabría esperar una marcada suba en el precio de los activos argentinos. Con papeles cotizando a paridades promedio del 32%, hay mucho margen para una fuerte suba ante un escenario electoral favorable. Si los precios de los bonos soberanos volvieran, por ejemplo, a niveles del primer semestre de 2021, las ganancias rondarían el 25%", especificó a este medio.

Horacio Rodríguez Larreta Horacio Rodríguez Larreta apuesta a todo o nada en las PASO

Lunes 3: Bullrich gana la interna de JxC

Lunes negro. Es uno de los resultados que inyecta mayor nerviosismo, ya que en una elección general, los inversores apostarían con temor a que Bullrich supere en votos a UP. "Empresarios y banqueros temen. Pronostica un gobierno de desastre económico muy rápido y muy similar a 2001", advirtió Testa. En general, la duda que trae la ex ministra de Seguridad es si tendrá capacidad de ejecución, algo que a Larreta le atribuyen al presentarse como un candidato más "dialoguista". "No es clara la preferencia por Bullrich o Larreta por el mercado, pero el mejor escenario es que las PASO pronostiquen que gana JxC en primera vuelta", añadió la CIO de Adcap.

Giorgio planteó escenario en el que Juntos gana con mucha ventaja porque tanto Milei como el gobierno hacen una mala elección. "Un gobierno con bajo apoyo electoral —especialmente si Massa obtuviera menos votos que los esperados y Juan Grabois hiciera una buena elección— se vería debilitado para conducir la economía en lo que resta del mandato. En este escenario, los precios en dólares de los activos subirían, pero seguramente también lo harían los dólares financieros y con ellos la brecha y la inflación", señaló.

Bullrich.jpeg

Lunes 4: empate entre UP y JxC o escenario de tercios

Otro 14A de tensión con extensión de la incertidumbre. Menescaldi previó que si hay un empate "puede llegar a haber una toma de ganancias y alguna baja en los precios, pero nunca un derrumbe". Giorgio, en cambio, proyectó "un escenario de triple empate implicaría una mucho mejor performance que la esperada de Milei y JxC por debajo de los 35 puntos, más cerca de UP". "En este escenario, la promesa de Milei de dolarizar la economía tendría chances de concretarse, lo cual seguramente generaría fuertes subas en las cotizaciones de los dólares financieros, de la brecha cambiaria y de la inflación", añadió.