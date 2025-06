Los dos factores que mira de cerca Maximiliano Pullaro para decidir qué hacer en las elecciones de octubre

PullaroValdes.jpeg Gustavo Valdés y Maximiliano Pullaro.

El panorama no está claro. En la tierra de Gustavo Valdés, si bien el gobernador tuvo hace pocas semanas una reunión con Karina Mileien la Casa Rosada, las negociaciones están algo estancadas. De hecho, los libertarios han tenido acercamientos con Carlos Camau Espínolay el sector que se alejó del peronismo local. En Mendoza también hay buena sintonía con Alfredo Cornejo -al punto tal que fue el elegido para representar a los gobernadores en el Consejo de Mayo-, pero la sombra de Luis Petri sobrevuela cualquier negociación.

Las opciones sobre la mesa de Maximiliano Pullaro

Sobre la mesa, Unidos tiene varias opciones. Una, la menos probable, es reeditar la alianza en tono nacional. Implicaría jugar fuerte dividiendo el voto no peronista. Es una posibilidad que no termina de cerrar por varias razones: por un lado, porque sería la más fuerte contra La Libertad Avanza. Por otro lado, porque no hay una figura lo suficientemente competitiva disponible. Una tercera razón es discursiva: no sería fácil coordinar el discurso de claro corte opositor al Gobierno que mantiene el socialismo con el tono colaboracionista al que se inclina el PRO.

Una segunda opción es conformar Unidos, pero con bajo perfil y, quizás, sin todos sus socios. Letra P lo contó: “Somos provinciales por varios años más” es la frase que repite una de las espadas políticas más importantes de Pullaro. La tercera vía es, directamente, no conformar Unidos y que cada socio tenga libertad de acción. En ese caso, es más que probable que las figuras fuertes del gobierno le retaceen presencia a la campaña.