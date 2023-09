El peronismo santafesino enfrenta el riesgo de la tierra arrasada

La elección del 10 de septiembre en Santa Fe no sólo definirá quién gobernará la provincia sino también el destino de los liderazgos y de los espacios políticos. En ese marco, el peronismo santafesino respira hondo y exhala lento cuando piensa en lo que puede significar el día después de los comicios si es que se repite, y más aún si se amplía, la victoria en las PASO de Unidos para Cambiar Santa Fe .

De por sí, el PJ está despedazado por mil partes , con evidentes diferencias que van in crescendo entre sus dirigentes y espacios expuestas en el cierre de candidatos, en la campaña a las PASO y en la actual hacia las generales. Omar Perotti está de salida con un descrédito de parte del resto de los espacios peronistas que arrastra desde el día uno de su mandato por no haber gobernado abiertamente.

Esto significa que una eventual derrota de Juntos Avancemos no encontraría en el actual gobernador poder de resiliencia, al contrario, es una incógnita qué papel jugaría y cuánto peso tendría Perotti en el campo opositor sin mayoría. Vale recordar que la noche de la derrota de las PASO se despegó de la situación y dijo que no se había plebiscitado su gestión. No existe la mínima organicidad o corriente discursiva en el partido, algo que quedó expuesto cuando el gobernador avisó que votaría a Javier Milei en un eventual ballotage contra Patricia Bullrich. Se movió a título personal sin ninguna línea partidaria.