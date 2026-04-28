La Escuela Justicialista Néstor Kirchner lanzó su Plan de Formación 2026

La Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) lanzó su Plan de Formación 2026 compuesto por cursos nuevos y otros vinculados a la actualización doctrinaria del peronismo , en el marco del tercer aniversario de la creación del instituto de capacitación .

El ciclo de formación que se integra a la Secretaria de Formación y Debate Político del Partido Justicialista, incluye los cursos:

La Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) es un espacio de formación política creado en abril de 2023. Actualmente forma parte de la SecretarÍa de Formación y Debate Político del Partido Justicialista y tiene como objetivos el diseño de programas que problematicen sobre las diferentes formas de intervenir y transformar la realidad. También busca la generación de contenidos educativos en pos del interés nacional y el debate sobre las alternativas para construir un país más justo.

Desde su inicio, emprendió capacitaciones abiertas, presenciales y virtuales sobre diversos tópicos dirigidas a la formación de la militancia y del público en general.

Desde su creación, se dictaron 23 cursos distribuidos en seis cohortes con casi 25.000 personas inscriptas de todo el país. Para este año, la Escuela Justicialista Néstor Kirchner promueve el desarrollo de cinco tareas centrales: formar cuadros políticos y técnicos para enfrentar el desafío de la gestión; informar de manera veraz sobre las diversas situaciones que atraviesa el país y el pueblo; planificar las tareas inmediatas y mediatas para atender la multiplicación de demandas; divulgar conocimientos sobre diferentes fenómenos locales e internaciones; y organizar la militancia nacional y popular.