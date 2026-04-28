La Escuela Justicialista Néstor Kirchner lanzó su Plan de Formación 2026

La propuesta de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner
El ciclo de formación que se integra a la Secretaria de Formación y Debate Político del Partido Justicialista, incluye los cursos:
Derechos laborales en la Argentina;
Modelo económico Justicialista;
Deuda externa, fuga de capitales y FMI en la economía bimonetaria.
Soberanía política en el nuevo orden mundial;
Soberanía energética para el Siglo XXI;
Crisis del servicio de justicia. Recuperación del Estado Constitucional de Derecho;
Imaginar y Transformar: un modelo educativo para un proyecto de país;
Política Sanitaria. Desafíos y perspectivas;
Ambientalismo popular: defensa contra el saqueo de Argentina;
Plataformas digitales y la nueva comunicación global;
¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Dimensiones y tensiones del cuidado en la primera infancia;
La Cultura en el campo nacional y popular: políticas públicas;
Política social para la Justicia Social del Siglo XXI;
Trayectorias y debates en torno a la memoria y los derechos humanos en Argentina;
Soberanía Digital: una Inteligencia Artificial al servicio del bien común
Reforma fiscal: cuentas públicas para un país más justo.
Dentro de la propuesta de actualización doctrinaria, los cursos son:
La voz del General;
Introducción al Pensamiento nacional y popular: de Jauretche a Cooke;
Pensamiento nacional y popular;
Doctrina y filosofía peronista;
La planificación como acción política.
La historia de la EJNK
La Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) es un espacio de formación política creado en abril de 2023. Actualmente forma parte de la SecretarÍa de Formación y Debate Político del Partido Justicialista y tiene como objetivos el diseño de programas que problematicen sobre las diferentes formas de intervenir y transformar la realidad. También busca la generación de contenidos educativos en pos del interés nacional y el debate sobre las alternativas para construir un país más justo.
bdb6dc08-ac3c-49ee-a95a-c164e06c4ffb
Desde su inicio, emprendió capacitaciones abiertas, presenciales y virtuales sobre diversos tópicos dirigidas a la formación de la militancia y del público en general.
Desde su creación, se dictaron 23 cursos distribuidos en seis cohortes con casi 25.000 personas inscriptas de todo el país. Para este año, la Escuela Justicialista Néstor Kirchner promueve el desarrollo de cinco tareas centrales: formar cuadros políticos y técnicos para enfrentar el desafío de la gestión; informar de manera veraz sobre las diversas situaciones que atraviesa el país y el pueblo; planificar las tareas inmediatas y mediatas para atender la multiplicación de demandas; divulgar conocimientos sobre diferentes fenómenos locales e internaciones; y organizar la militancia nacional y popular.