"El milagro de las Fuerzas del Cielo fue despertar del coma de cuatro años a la CGT"

-El Presidente asumió hace apenas poco más de un mes. Cuando gobierna el kirchnerismo los argentinos se conforman con las reglas de Venezuela, pero cuando toca un gobierno no kirchnerista le ponen la vara de Suiza. Hay que darle la oportunidad al nuevo gobierno de llevar adelante su programa económico para sacar a la Argentina del precipicio. El país está en las puertas de la hiperinflación . Los argentinos eligieron a Milei para gobernar, (los legisladores) tenemos que darle las herramientas. Luego será su responsabilidad y no habrá excusas.

-El sentido general de la ley ómnibus es el correcto: desmalezar y descontaminar la economía, sacar la infinita cantidad de trabas y descubrir que bajo cada regulación hay un kiosco de alguien que vive a costa de no competir. Esa Argentina no va más, se tiene que terminar. Siempre hay cuestiones para cambiar del proyecto. Yo le pedí al Ejecutivo (y me lo concedió) modificar el artículo 500 que preveía el cambio de calificación para los bosques nativos. La preservación de los bosques son necesarios no solo por la conservación del ambiente, sino para el financiamiento internacional y acuerdos de libre comercio como el acuerdo Unión Europea - Mercosur. También le pedimos al ministro (Guillermo) Francos que vaya para atrás con el sistema de representación uninominal ya que en Argentina se aplicó en 1904 y 1951 y no fueron buenas experiencias. Lo mismo no afectar con retenciones a las economías regionales.