“El salario es una contraprestación y quien no trabaje, es razonable que no cobre”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa que ofreció este jueves en referencia al descuento que, según anunció, aplicará el gobierno del presidente Javier Milei a trabajadores y trabajadoras estatales que adhieran al paro general que se llevará a cabo el próximo 24 de enero. La decisión oficial generó una polémica que, según diferentes especialistas consultados por Letra P, se genera por el vacío legal que habilita a fundamentar ambas posturas. ¿Es constitucional o no?