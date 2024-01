ATE Capital rechazó la idea del Gobierno de descontar el día de paro: "Es extorsivo"

“ Lo único que va a lograr es que el paro sea más contundente y que la movilización tenga mucho más cuerpo”, afirmó el sindicalista y describió esta medida como “un elemento extorsivo”. “No están pudiendo controlar la suba del dólar, no pueden generar que haya inversión ni abastecimiento en los súper. Tienen problemas mucho más graves que esto . Es muy pobre lo que están haciendo en materia de política pública”, agregó el sindicalista en Radio Con Vos.

“No creo que encuentren una empleada o un empleado público que esté feliz con lo que está haciendo, en un marco donde la paritaria además no está abierta y hay pérdida de salario”, reclamó Catalano y remarcó que el descuento por parar “lejos está de estimular que la gente se quede trabajando”.

Conferencia de prensa | 18.01.24

Adorni, durante su conferencia de prensa matutina, había anunciado: "Se ha tomado la decisión de descontar ese día a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a esta medida". "El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando los argumentos del por qué del paro, porque no nos terminan de quedar claro", agregó el vocero.