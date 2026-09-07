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DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Carlos Bianco: "Hoy no soy candidato a gobernador"

El ministro desmintió un flyer con IA que lo promociona como sucesor de Axel Kicillof. Tres nombres en danza y un cuarto en gris.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Carlos Bianco: Hoy no soy candidato a gobernador

Carlos Bianco: "Hoy no soy candidato a gobernador"

Pese a integrar el quinteto de nombres del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) mencionados para la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, salió a despegarse de una candidatura apelando a un latiguillo repetido por el gobernador: no es año de candidaturas.

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La declaración la dio este lunes en conferencia de prensa luego de que el fin de semana circulara un flyer realizado con inteligencia artificial que lo promocionaba a él como candidato a gobernador y a Kicillof como candidato a presidente: “Les escribí pidiéndole que lo bajen”, dijo el funcionario bonaerense, aunque al cierre de esta nota la pieza seguía publicada en la cuenta de "Yo Banco a Kicillof".

La no candidatura de Carlos Bianco

Consultado sobre una posible candidatura a la gobernación, Bianco contestó con la postura que viene sosteniendo Kicillof. “Nos dijo el gobernador el año pasado que este no es el año de las candidaturas, o sea, que nadie es candidato, nadie. No hay candidatos a presidente para nosotros, por lo menos para nuestro sector político, no hay candidatos a gobernador, no hay candidatos a intendente. Eso se va a definir el año próximo”, afirmó.

Axel Kicillof y Carlos Bianco.

Axel Kicillof y Carlos Bianco.

Después hizo referencia al flyer que circuló en redes sociales a través de cuentas que apoyan a Kicillof. “No lo hice yo, no lo pedí, y, una vez hecho, no sabía ni quiénes eran los que lo hicieron; me informé de quiénes eran y les escribí pidiéndole que bajen ese flyer. No me parece correcto que ande circulando un flyer que diga que yo soy candidato a gobernador, porque hoy no lo soy”, remarcó para luego insistir en que este es el año de la construcción política de cara a la construcción de “una candidatura unificada” con el resto de los sectores peronistas en 2027.

El quinteto de Axel Kicillof para la gobernación

El MDF tiene hasta el momento cinco figuras en la cancha por la gobernación. El que avanzó más fuerte fue Jorge Ferraresi que dejó la intendencia y se lanzó a la campaña, pero también están armando y recorriendo la provincia el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente de La Plata, Julio Alak. Del gabinete, además de Bianco, también hay sectores que ponen sobre la mesa una posible candidatura de Andrés Larroque.

El peronismo tiene además otras figuras caminando como los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y la intendenta Mariel Fernández (Moreno), de la Liga de intendentes, además de la diputada Mayra Mendoza de La Cámpora.

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