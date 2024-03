Los que están peleados: Javier Milei y Victoria Villarruel, juntos tras la reunión de gabinete

Live Blog Post

Villarruel participa de la reunión de gabinete en la Casa Rosada

Después de mostrarse con el presidente Javier Milei este lunes en la Embajada de Israel, la vicepresidenta Victoria Villarruel participa de la reunión de gabinete de este martes agendada para las 8:30. Horas antes de que el Senado rechazara el decretazo el último jueves, el gabinete había cancelado su segunda reunión semanal por "cuestiones de agenda".

El Presidente reconoció que tiene "diferencias" con la titular del Senado, pero que no están "peleados" y tienen "una excelente relación". Sobre el tratamiento del decretazo en la Cámara alta, el jefe de Estado aseguró en LN+: “Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no. Ese es el trabajo de ella. Habrá hecho la evaluación de costo o beneficio”.