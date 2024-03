Javier Milei y Victoria Villarruel se mostraron juntos en medio de la tensa relación por el DNU

Live Blog Post

Milei reconoció sus "diferencias" con Villarruel

El presidente Javier Milei aseguró que “no" está "peleado" con su vice, Victoria Villarruel, aunque reconoció que tienen “diferencias”. Sus declaraciones se dieron en medio de los rumores que indicaban que el mandatario estaba distanciado de su compañera luego de que ella convocara a sesionar en el Senado para tratar el DNU, que finalmente fue rechazado

“No estamos peleados. El video que hizo Victoria, después de lo que fue la votación, quedó claro”, dijo en LN+. “Tenemos una excelente relación”, aseguro Milei, quien admitió que “no" piensan"exactamente igual", aunque consideró que "esas diferencias son imperceptibles para la gente”.

“Nosotros tenemos una excelente relación. Yo no me metí en opinar sobre si correspondía o no. Ese es el trabajo de ella. Habrá hecho la evaluación de costo o beneficio”, agregó.