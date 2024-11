El Gobierno espera la condena contra CFK para presionar por los pliegos de la Corte Suprema

La ratificación de la condena contra la jefa del Partido Justicialista podría esfumar las expectativas de la dirigencia kirchnerista que desea verla encabezar una boleta nuevamente. Además, abriría nuevos canales de negociación entre La Libertad Avanza y el peronismo para terminar de completar el máximo tribunal. "Si hay alguien a quien no le conviene una Corte con tres miembros es a Cristina. Así como están se la llevan puesta en unos meses", evalúan en Balcarce 50.

Fuentes de La Libertad Avanza reconocieron también que los inminentes ingresos de otros 150 pliegos de jueces serán otra de las monedas de cambio para completar la Corte, un tema que no sólo pretenden tratar con el kirchnerismo, sino también con los gobernadores y otros líderes políticos que tienen especial interés en completar las vacantes en los juzgados de todo el país.

El diálogo entre el oficialismo y la oposición

El principal funcionario que está detrás de estas negociaciones es Sebastián Amerio, el influyente secretario del Ministerio de Justicia que en los papeles conduce Mariano Cúneo Libarona. Está en constante comunicación con Santiago Caputo, su amigo personal y quien lo colocó dentro del gabinete libertario.

Amerio tiende, por estas horas, distintos puentes con el entorno de Fernández de Kirchner para darle al presidente Javier Milei la aprobación de los pliegos durante el proceso de sesiones ordinarias. Es que, según pudo saber este medio, recibió la orden de no dejar funcionar la Corte sólo con tres miembros, después de que Carlos Maqueda cumpla 75 años y deje vacante su lugar.

De no llegar con los tiempos, para persuadir tanto al kirchnerismo como a los gobernadores, en la Casa Rosada no descartan tampoco una salida aún más disruptiva: nombrar a jueces por decreto, en comisión, y por el transcurso de un año, algo que en el pasado le trajo numerosos problemas al gobierno de Mauricio Macri que también se hizo de esta herramienta. "Podemos conseguir los dos tercios, pero si no llegamos con los tiempos, vamos a evaluar todas las posibilidades", comentó una voz libertaria.