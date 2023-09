La coalición opositora tiene una importante proyección de crecimiento importante hacia 2024 , porque podría quedarse con la gobernación de unas diez provincias más allá de lo que suceda en la elección presidencial. Parte será del radicalismo, pero el PRO no se queda atrás: ya se garantizó Chubut con Ignacio Torres y San Luis con el peronista pintado de amarillo Claudio Poggi ; mientras espera retener la Ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri y sumar Entre Ríos si se impone Rogelio Frigerio .

El expresidente volvió la semana pasada de España y se sumó a la campaña de Bullrich para despejar las versiones sobre su acercamiento a Milei. Incluso, en un evento en el Rotary Club, se pronunció por primera vez sobre la invitación que le hizo el libertario para sumarlo a sus filas y fue tajante en descartarlo: “No voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo en las elecciones”. Además, aprovechó la presentación del libro de Bullrich para mostrarse a disposición de lo que necesite la candidata del espacio.

Con Clara Muzzio como candidata a vicejefa de gobierno, la fórmula de la Ciudad reúne ahora a dos personas con gran experiencia, acostumbradas a planear, gestionar y llevar a cabo luchas difíciles. A pesar de su juventud, Clara lleva una larga formación como dirigente que comenzó… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 22, 2023

“Si a Patricia no le toca ganar, Mauricio terminará siendo de nuevo el líder de todo el espacio y se posicionará para 2027”, vaticinó la misma fuente. Macri arrancó la última semana una estrategia de defensa cerrada a Bullrich y en su mesa chica se cuidan de aclarar que son “optimistas” respecto a que llegará al ballotage. “Hoy no hacemos escenarios con Patricia perdiendo, la lógica es que ella tenga más chances que Sergio Massa de entrar a la segunda vuelta y ahí empieza un nuevo partido”, dijeron a este medio ante la pregunta por sus intenciones de volver a liderar.

Bullrich no se da por vencida

También están los que ven al expresidente con ganas de apostar a un rol de carácter internacional con la FIFA y descreen que quiera quedarse en el país a reordenar el PRO. En ese sentido, un dirigente del equipo de Bullrich deslizó a Letra P: “Ella pidió licencia en el PRO para concentrarse en la campaña, pero si llega a perder va a volver al partido. Es cierto que los candidatos se pondrán a prueba en octubre, pero ella ya ganó la interna y su liderazgo va más allá de lo que pase en esta elección presidencial". "Patricia demostró que tiene muchas ganas, voluntad y convicción para fortalecer e institucionalizar el partido. Quiere que los nuevos representantes sean elegidos por votos de los afiliados, se va a concentrar en eso”, completaron el argumento.

En los últimos días, Bullrich arrancó las caravanas por el interior del país con su Patoneta con la que buscará, además de ponerle épica a su campaña, levantar a los triunfadores y ser la ambulancia de los derrotados. Buscará mostrarse con todos, empezar a cimentar su poder.

El rol de Jorge Macri

Entre los dirigentes del PRO que podrían tener una gestión como vidriera a partir de 2024, ahora asoma Jorge Macri. Ambicioso y “políticamente expansivo”, como lo definen en el PRO, el primo del expresidente también cree que tendrá credenciales suficientes como para liderar la próxima etapa.

“En caso de que no se ganen la Nación ni la provincia, la conducción del partido debería quedar en manos del nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad”, afirmó a Letra P un dirigente del PRO bonaerense que responde al exintendente de Vicente López. “Dios está en todas partes, pero atiende en Capital”, agregó.

Jorge Macri ya condujo el PRO bonaerense durante años y su nombre no sólo genera adhesiones sino también resistencias en el partido. “Jorge está ahí porque se apellida Macri, no vamos a responder a él”, lo fulminan desde un sector. La interna por el nuevo liderazgo ya empezó y eso que todavía no se contaron los votos del 22 de octubre.