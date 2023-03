Mensaje contradictorio el de un oficialismo que, con el video de la noticia, buscó minimizar la jugada electoral del referente amarillo hablando de él. Con variadas críticas, lo despidieron como eventual contrincante Santiago Cafiero , Axel Kicillof y la tropa de Sergio Massa , tres referentes del esquema tripartito del FdT. "Qué lástima que Macri no se bajó hace ocho años", ironizó este lunes el Canciller, que acompaña a Fernández en la minigira que lo depositará este miércoles en el Salón Oval con Joe Biden .

El gobernador bonaerense y el ministro de Economía no esperaron más de dos horas de la revelación. El mismo domingo, en Radio 10, Kicillof defendió la medida massista del canje de bonos de la ANSES: "Hablan de cuidar la plata de los jubilados, pero en el gobierno de Macri la dilapidaron". Compartido por Massa, casi al unísono, el secretario de Industria, José de Mendiguren , reprochó: "En la gestión de Mauricio Macri no se hablaba de industria y la industria cayó 13% en cuatro años".

" Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta son Macri. Macri se corre, pero el macrismo quiere volver recargado", analizaron en un despacho oficial del albertismo. Cristina Fernández de Kirchner suele predicar a sus interlocutores que no hay palomas y halcones en el PRO, porque a fin de cuentas, sostiene la vicepresidenta, comparten el mismo programa económico en el nido. "Macrismo es macrismo. Ellos se pelean, pero tienen los mismos economistas", apuntaron en la presidencia del Senado. "Macrismo de guante blanco", se permitió la humorada un funcionario frentetodista.

En off the record se comunica el oficialismo, pero también en on. "Macri fracasó porque tomó malas decisiones. Quiso seguir en el poder, pero la gente le puso un límite que se mantiene. Sus candidatos van por las mismas políticas que paralizaron la obra pública, endeudaron al país y cerraron miles de PyMEs en la Argentina", le endilgó el ministro Gabriel Katopodis, en su primera reacción al renunciamiento. El PRO en la misma bolsa, ese es el operativo.