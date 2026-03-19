El partido UNO se despega de Dante Gebel y minimiza la presencia de militantes sueltos en el acto de Lanús

Consolidación Argentina , el espacio que propone a Dante Gebel como candidato a presidente en 2027, tuvo su primera prueba este martes en Lanús . En la antesala, la publicación de Letra P dando cuenta de participación de un diputado del partido UNO generó movimientos hacia adentro y hacia afuera. “Institucionalmente no hemos tenido contactos formales con ese armado”, aclaró la conducción partidaria.

El Encuentro Federal del proyecto que impulsa a Gebel colmó el microestadio del club bonaerense con dirigentes de distintas provincias, con un auditorio que se calcula estaba integrado por algo más de 4.000 personas. Entre ellas estaban, según pudo recoger este medio, militantes de UNO, el espacio que tiene desde hace algunos días, luego de la elección de nuevas autoridades, al entrerriano Leandro Jacobi como presidente.

¿De qué manera dialoga UNO (Una Nueva Oportunidad) con el gebelismo? “La comisión directiva no ha tenido ningún contacto formal con dirigentes del armado de Consolidación Argentina”, dijo tajante el propio Jacobi a Letra P .

La atracción que genera Gebel para el espacio que nuclea a buena parte del evangelismo en provincias como Santa Fe y Entre Ríos , pero que también cuenta con un desarrollo en Buenos Aires , Mendoza , Salta y Tucumán -por mencionar sólo algunas-, provoca que personas vinculadas al mismo admitan que genere respeto, simpatía e interés, aunque sin una apoyatura a un proyecto político.

“En lo personal es un pastor influyente en mi vida, que me ha marcado. Es un referente”, admite Jacobi. “Si me preguntás como dirigente político, no se cuál es la propuesta que genera ese espacio. Para pensar el país que queremos, la base es saber qué se quiere aplicar. Lo mismo pasa con cualquier otro espacio”, añade.

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También, en declaraciones a La Capital, el principal referente del espacio en Santa Fe, Walter Ghione, dio un guiño, aunque aclarando que ese acompañamiento es a título personal. “Me interesa mucho el proyecto. Una figura como Dante puede llegar a hacer un trabajo enorme en lo electoral”, resaltó. En su entorno habían dado cuenta de contactos con el espacio, algo que en lo formal aclararon era una movida individual. Según pudo saber este medio, Ghione conversó sobre la figura de Gebel con el gobernador Maximiliano Pullaro, interesado en saber más sobre el personaje en cuestión.

Camisetas puestas en Lanús

Las imágenes del acto en Lanús dieron cuenta de una acotada pero visible presencia de miltantes de UNO en el encuentro. Casualidad o no, las chombas con la inscripción del partido mostraron a personas del espacio vinculadas a Santa Fe. Alejandro Chacoma, vicepresidente segundo del partido en la provincia; Miguel “Coty” Velásquez -en cuya bio en redes sociales se presenta como referente del espacio-, y José Lattuca, fueron algunos de los presentes que quedaron retratados en tomas junto al público. En el terreno de la especulación quedará ver si la vestimenta elegida fue casual o si se intentó dar alguna señal. En redes sociales no hubo manifestaciones al respecto.

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“Si hay algún militante que está interesado en escuchar, es importante oír de qué se trata”, decía previo al encuentro Jacobi. Según se pudo reconstruir, había otros interesados, pero la complejidad del traslado en un día laboral -¿y quizás la sensibilidad que generó hacia adentro lo publicado en este medio?- hizo que otros no dieran el presente. “Es el comienzo de algo bueno”, dijo tras el encuentro uno de los presentes evitando presentarse.

Pies de plomo para 2027

En ese marco, en UNO no se apuran pensando en 2027. “Renovamos autoridades hace algunos días y el desafío es poder seguir reforzando el trabajo territorial en las provincias. De lo municipal a lo provincial y luego a lo nacional”, explicó Jacobi. Con ello, los acuerdos con gobernadores como Pullaro o Rogelio Frigerio son una pata fundamental para ese desarrollo, que tiene también su correlato en algunos distritos con La Libertad Avanza o un anclaje más local en otros.

¿Se le cierra la puerta entonces al proyecto Gebel? “Siempre fuimos claros que lo nuestro no es con el kirchnerismo”, dicen en la conducción partidaria. En esa tónica, “si hay más de un espacio con nuestra escala de valores, hay un camino para abordar y trabajar en conjunto”, resaltan, aunque sin apurarse: “La decisión política dependerá de un montón de factores, pero creemos que esa instancia debe quedar para más adelante".

Gebelismo para armar

Dirigentes de distintos partidos, sindicalistas, figuras del espectáculo y el deportes se acercaron al operativo clamor que busca seducir al presentador y pastor que reside en Estados Unidos. Los sindicalistas Juan Pablo Brey y José Minaberrigaray; el legislador porteño Eugenio Casielles y el triunviro de la CGT Cristian Jerónimo son algunos de los que se calzan el traje de armadores en el incipiente gebelismo.

Acto Gebel Lanus

En el encuentro que contó con 35 oradores, entre ellos el exjugador Walter Erviti y la dirigente peronista Graciela Camaño, se focalizaron en “buscar pluralidad y federalismo”. “Ojalá Dante se anime y esté dispuesto a dar ese gran paso”, dijo Erviti, en un llamado reiterado entre cada uno de los oradores.