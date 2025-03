El Congreso de Javier Milei: rupturas, rebeldías y peleas sin precedentes

Los recintos, tanto en Diputados como en el Senado, muestran escenas impensadas en otros tiempos , con peleas entre representantes oficialistas y amenazas a los titulares de ambas cámaras. No hay autoridad capaz de evitar ese espectáculo.

El pasado miércoles la película se repitió en el recinto vecino. Megáfono en mano, Marcela Pagano agredió desde su banca a Martín Menem por no haberla ratificado como presidenta de la Comisión de Juicio Político, donde fue elegida hace un año. Pese al enojo, el riojano prefirió no expulsarla porque Milei ya no quiere perder votos.