Santiago Caputo recibió escaso apoyo libertario en Diputados, donde nunca pudo hacer pie

Santiago Caputo no logró jugar de local en el Congreso. Tras su cruce con Facundo Manes , el bloque de La Libertad Avanza evitó un respaldo explícito y habló de un episodio de campaña. Martín Menem le restó importancia al incidente. El asesor presidencial confirmó que la cámara baja no es territorio codiciado.

Caputo no logró en Diputados tener la influencia que ostenta en el Senado, dónde controla los pasos del jefe de bancada, Ezequiel Atauche . En la cámara baja, el asesor pisó en falso con la ley Bases en febrero y nunca volvió a marcar la agenda. Sólo pudo sumar a su agrupación Las Fuerzas del Cielo al diputado Santiago Santurio , quien el sábado pasado compartió un posteo en contra de Manes del subsecretario de prensa, Javier Lanari .

En el bloque LLA hubo otra actitud: no existió un posteo luego del careo entre el neurólogo y el asesor. El tema ni siquiera formó parte de la cena que la bancada compartió en el restaurante Tropezón. La conversación predominante fue referida al cierre de listas. "No teníamos información precisa de lo que había pasado", se excusó una diputada ante LetraP .

El bloque de LLA en Diputados no emitió un comunicado sobre el incidente y sólo hubo voces en off. "Lo único que está claro es que empezó la campaña electoral. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la judicialización de la política", respondieron fuentes de la bancada.

Al menos tres miembros del bloque consultados por este medio contaron que se negaron a respaldar a Caputo en los medios. "Es una locura que salga a pechear a un diputado porque te insultan desde la banca. Nadie puede quedar pegado a eso", explicó una legisladora libertaria.

En una entrevista televisiva, Menem le restó importancia al incidente. "Manes fue un acto solemne: se sentó en la parte vacía del kirchnerismo. Fue en una actitud provocadora y levantó la Constitución y lo interrumpió varias veces al Presidente. Eso no corresponde y está mal. No obsta que después tuvo intercambio de palabras con dos palmaditas. No hubo agresión física" , sostuvo el riojano.

Menem fue uno de los primeros en enterarse del episodio, cuando Manes fue a su despacho junto al jefe del bloque Democracia Por Siempre (DPS), Pablo Juliano, quien le informó que su par había recibido dos golpes durante el careo con Caputo. "Esto no puede pasar en la Cámara de Diputados", reaccionó el libertario.

Con las imágenes de las cámaras de seguridad, el diputado de LLA le bajó el precio al episodio. "Vio que no hubo violencia. Para nosotros es un tema terminado", señalaron.

Manes, sin muchos amigos

Manes presentó la denuncia este miércoles por "coacción agravada" contra Caputo que, como anticipó Letra P, podría derivar en una condena por hasta dos años de prisión. En el caso de ser hallado culpable, el asesor podría pedir la excarcelación, pero se complicaría su permanencia en el Gobierno.

El resto de la oposición no quiere darle relevancia al neurólogo, quien terminó siendo el protagonista de la noche, aun cuando unas horas antes ni siquiera tenía previsto participar de la asamblea. Lo definió temprano, en su departamento de la Avenida 9 de Julio, junto a Juliano. Fue idea suya sentarse en el espacio vacío que dejaría Unión por la Patria para sumar protagonismo.

Después del incidente, el bloque UCR, que Manes integró hasta septiembre, se solidarizó con él. "Lo que pasó no puede quedar sin responsables. A la descalificaciones que recibió le siguieron agresiones cuando se retiraba", señaló el comunicado de la bancada que conduce Rodrigo De Loredo.

En el resto de las bancadas sólo hubo expresiones individuales por las redes sociales. "No podemos permitir que Manes se quede que la agenda y opaque el debate por el LibraGate o el Presupuesto 2025", explicó un diputado de Encuentro Federal a Letra P.

En Unión por la Patria tampoco hubo comunicados de respaldo al neurólogo, quien puede quitarles votos en Buenos Aires. En el peronismo hubo un fuerte debate de dos días para definir si asistían. Ganó la postura de no ir. Hay quienes se arrepiente.