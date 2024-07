El Banco de Santa Fe tendrá segundo tiempo, pero Pullaro lo fuerza a competir para mejorar el servicio

“Estamos bien con ellos, fijate que no llamamos a la licitación”. Con esa respuesta, un funcionario de primera línea del gabinete hizo notar que, a pesar de estar a menos de cinco meses de que se venza el vínculo, en la Casa Gris no están buceando en el sistema financiero en busca de nuevas opciones para reemplazar al banco de los Eskenazi. Tampoco hay apuro: el vencimiento, dicen en el gobierno, es “formal”. Si no se licita el servicio o se activa la prórroga de otros cinco años que tiene el contrato, el NBSF está obligado a seguir prestando el servicio para no dejar a la Provincia sin agente financiero.