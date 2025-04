Clara García: "En Santa Fe tenemos un modelo de hacer política para sostener las diferencias"

Clara García cree que, por ahora, no es momento para debatir si Unidos compite como frente nacional en octubre.

-Un gran orgullo, porque es la tercera vez que mis pares me eligen y se vuelve a ratificar ahora, de una manera absolutamente mayoritaria. Además se ratifica la mesa directiva completa, le doy mucho valor a eso. Somos una presidenta socialista, un vicepresidente radical, José Corral , y una vicepresidenta segunda justicialista, Sonia Martorano . En Santa Fe estamos dando un modelo de hacer políticas respetuosas que puedan sostener las diferencias, las identidades distintas.

-Hubo un ausentismo muy grande, histórico.

-La cantidad de gente que ha votado requiere que repensemos desde la política cómo volver a acercarnos, a mostrar opciones que hagan sentir a la gente este derecho y esta responsabilidad de votar en la vida democrática que nos costó tanto conseguir y sostener. Ahí tenemos una tarea.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ClaraGarcia_SF/status/1915525991956451805&partner=&hide_thread=false NUEVO PERÍODO, NUEVOS DESAFÍOS



Agradezco a mis pares por ratificar nuevamente su confianza para presidir la @CamaraDipSF, junto a las vicepresidencias del diputado @josecorralSF y de la diputada @martorano_sonia.



Venimos de aprobar leyes fundamentales para mejorar la vida de… pic.twitter.com/1TyFWntoxo — Clara García (@ClaraGarcia_SF) April 24, 2025

-¿Y cómo evalúa el andar del socialismo?

-Tuvimos una cantidad nunca vista de listas, pasamos a la elección general con representantes socialistas en 124 listas en toda la provincia. Muchos de ellos encabezando, algunos de ellos, por la lógica de las PASO, en algunos lugares expectantes. Estamos demostrando hacer un muy buen ejercicio de la política de la gente honesta, derecha, que todavía le entusiasma formar parte de un colectivo democrático y presentarse a elecciones.

El balance de la elección de Maximiliano Pullaro

-¿Es para preocuparse que la lista de Pullaro haya sacado menos de la mitad de los votos que sacó en 2023, cuando totalizó más de un millón?

-Son elecciones muy distintas. Las del primer cargo ejecutivo, gobernador o intendente en las ciudades, siempre se polarizan más porque la gente tiene una seriedad en elegir a quién va a tener las riendas de un gobierno. En las legislativas, siempre hay un abanico más grande. Está bien que haya pluralidad de voces y los santafesinos siempre hemos sido plurales en la elección de los cuerpos legislativos.

-¿Y Rosario? ¿Cómo vio el rendimiento de Unidos en la ciudad?

-La figura de una persona nueva en la política (Juan Pedro Aleart), pero evidentemente apreciado por su tarea periodística, ha sido una noticia nueva dentro del panorama político. La política requiere de una tarea consistente, es difícil dar saltos de la nada a todo, como puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Es como si un médico recién recibido de la nada es director del hospital sin haber hecho ningún camino. Aprecio los caminos de crecimiento, hacen llegar mejor a un rol. Y después, un justicialismo que siempre fue expectante allí, es una unión de distintas vertientes que a mí me cuesta entenderlas, pero soy respetuosa del voto de la gente.

image.png

-¿Merece un abordaje especial Rosario de cara al 29 de junio y a 2027?

-Sí. Se ha trabajado muchísimo desde la gestión en una cuestión crucial como la de la inseguridad, que ha tenido una respuesta, pero es evidente que los rosarinos somos muy exigentes. Seguramente hay un diálogo político, cercano, social, institucional, que hay que reforzar, que ha sido un sello de identidad, yo no puedo olvidar a Hermes Binner y a Miguel Lifschitz, todos nuestros dirigentes socialistas, con esa cercanía, con pensar lo que fue el Presupuesto Participativo en su momento, los distritos como símbolo de cercanía, la escucha atenta a la gente. Por supuesto, hoy con nuevas maneras, con nuevos abordajes, pero es un gran desafío recuperar y sostener ese nexo.

-¿No hay ese sello de identidad hoy?

-Sí, lo hay. Rosario ha tenido en estas elecciones casi un tercio también, otras veces ha pasado ese tercio. Lo referencio como parte de lo que fue el socialismo en el gobierno y de los grandes que nos marcaron camino.

-¿Unidos tiene que presentarse como frente a nivel nacional en las elecciones de octubre?

-Cuando conformamos Unidos hubo dos abordajes muy serios. Primero, tener un plan de gobierno, que no fuera solo una cuestión electoral. Y segundo, entender nuestras diferencias, sabiendo que puertas adentro de la provincia nuestros acuerdos eran sólidos. No puedo desconocer que el momento especial que viven todos los partidos políticos a nivel nacional hace que las realidades no sean tan certeras como las que vivimos aquí en la provincia. Partidos tradicionales cuyos bloques se han separado, con planteos y cercanías o lejanías hacia el Gobierno muy distintas, aún puertas adentro de los propios partidos. Se viene un debate que hoy todavía es anticipado decir cómo termina. Los socialistas vamos a estar presentes. Reivindico la tarea de Mónica Fein y Esteban Paulón en este tiempo, porque han sido dos trabajadores incansables de alzar la voz, siempre en defensa de Santa Fe y de la gente.

-¿Cómo debería ser el rol opositor al gobierno de Javier Milei? ¿Duro o moderado?

-Nuestro estilo es constructivo siempre, porque la responsabilidad que te da gestionar hace que no tomes la política sólo como una tribuna de diatriba o de oposición. A mí me anima pensar que todavía podamos recuperar una manera de relacionarnos que no sea ni con descalificación, ni con agresividad, ni con falta de respeto.

El futuro del socialismo

-¿Cómo imagina el futuro más cercano del socialismo en Santa Fe?

-Muy bueno. Me anima la unidad en el socialismo. Después de la interna partidaria, decidimos orgánicamente, estratégicamente y de una manera generosa encontrar puntos de unidad. Y hoy el partido tiene una actividad enorme, donde hemos sido muy definitorios a la hora de cambios estructurales. Nuestros aportes en las principales leyes y en la reforma constitucional han sido definitorios, somos el bloque de mayor cantidad de miembros en la Cámara de Diputados y Diputadas y eso siempre lo hemos utilizado en bien de la gestión y siempre aportando.