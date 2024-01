Qué capítulos del decretazo suspendió la Justicia

Live Blog Post

La Justicia suspendió el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras

El titular del Juzgado Federal N° 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata) y suspendió la vigencia del artículo 154 del decretazo que derogaba la Ley de Tierras "hasta tanto recaiga sentencia definitiva".

En su resolución, el magistrado sostuvo que el DNU no cumplía con los procedimientos esenciales para su dictado y que, en el caso particular del artículo impugnado, el Poder Ejecutivo no aportó ninguna fundamentación que permite justificar cómo la derogación de la ley podría contribuir a superar los problemas sociales y económicos que la motivan la norma reglamentaria de emergencia.

La ley de Tierras sostiene la soberanía nacional sobre el suelo argentino ya que limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. En su normativa, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros y hasta un máximo de 1000 hectáreas por persona u empresa.