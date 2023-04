Efecto Doman: cómo impacta la crisis del Rojo en tres titulares del PRO

En la mesa chica de la presidenta del PRO le quitan trascendencia al tema y aseguran que no modifica un centrímetro su carrera hacia la Casa Rosada. Eso, pese a que en su momento se haya subido primero a la campaña y luego al triunfo de Doman y Grindetti y haya pronosticado en su momento que el tándem iba a reconstruir el club como Juntos por el Cambio reconstruiría el país. De hecho, por el contrario, aclaran que en su momento respaldo el proyecto Unidad Independiente por la relación política personal con Ritondo y el hombre de Lanús, aunque, sobre todo, por ser una hincha del club y ferviente opositora a Moyano.

“Eso le sirvió, es una pelea que se ganó, pero esto no toca para nada su imagen”, analizan en cuando que Moyano quedó afuera del club, después de diferenciarse también de otros líderes como Mauricio Macri , o dirigentes como Daniel Angelici o Alex Campbell , que sí tienen influencia directa sobre el negocio del fútbol y construyen una parte de su estructura política en base a esto. “A Patricia no le interesa tener poder directo en el fútbol”, amplían.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1576725833070223361 ¡CHAU MOYANO!

Se terminan la patota y la mafia en Independiente, y eso que no pude votar porque Moyano me expulsó. Las nuevas autoridades reconstruirán el club; nosotros, el país.

¡Felicitaciones @FabDoman, @NestorGrindetti, @MarconiJuan y @CristianRitondo! ¡Vamos Rojo! pic.twitter.com/GdYuV4mOzV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 3, 2022

El caso de Ritondo es más complejo, no sólo porque se mostró hiperactivo durante la campaña tanto en sus redes sociales como en los principales medios de comunicación, sino también porque es hoy el representante de los socios de Independiente. Quienes lo escucharon en las últimas horas hablar sobre el caos que dejó Doman aseguran que no desconoce la problemática, pero no pretende “abandonar” el club como lo hizo el ahora expresidente. “Vamos a acompañar y ayudar a Néstor en todo lo que necesite”, repitió, quizá conciente de la tormenta que se le avecina a Grindetti, su socio político y amigo personal de hace al menos 20 años. De hecho, ambos comparten palco en el estadio Libertadores de América.