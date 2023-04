Ritondo se frota las manos y le pone fecha a un acuerdo con Bullrich

La mesa chica del presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , se muestra exultante tras el desafío de Horacio Rodríguez Larreta a Mauricio Macri . Las razones son múltiples, pero la principal tiene que ver con que los dirigentes que se sientan a la mesa con ella consideran que la crisis desatada por el cambio de la metodología electoral en la Ciudad aceleró definiciones políticas: alineó a los halcones detrás de un mismo proyecto antilarretista, del que esperan emerga el nombre de Ritondo como el candidato único de este sector para la gobernación de Buenos Aires . “La confirmación del acuerdo no pasa de tres semanas”, dicen en referencia al entendimiento que, como reveló Letra P , tuvo su momento cumbre en un encuentro a solas de la titular del PRO con el exministro vidalista.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1645434099526512641 Juntos logramos transformaciones que parecían imposibles. Ahora llega el momento de volver a elegir sobre el futuro de la Ciudad. pic.twitter.com/4adtCzFRFv — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 10, 2023

Quienes escuchan al exministro de Seguridad de Vidal con regularidad dan por descartada esta posibilidad, no porque no los consideren capaces de romper con el PRO y buscar nuevos caminos en el ultraliberalismo, sino porque analizan que sus quejas se diluirán una vez que lleguen a un acuerdo por la confomación de listas a nivel nacional y en las distintas secciones electorales. “Dirigentes como Joaquín e Iguacel no tienen lugar en un esquema como el de Milei y ellos lo saben; será cuestión de contenerlos cuando seamos gobierno”, dijo a Letra P un dirigente con línea directa con Ritondo.