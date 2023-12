Eduardo Menem respaldó la elección de su hijo para presidir Diputados: "Es el indicado"

El ex senador riojano Eduardo Menem respaldó la elección de su hijo, Martín, para presidir la Cámara de Diputados al asegurar que es "el indicado" para buscar consensos en el recinto y comparó el gobierno de su hermano, Carlos Menem , con el que comenzará el 10 de diciembre el presidente electo presidente Javier Milei .

Si bien evitó establecer paralelismos, remarcó que ambos referentes debieron asumir en un contexto marcado por una crisis económica desatada por la alta inflación . Sobre la figura de Milei, Eduardo no escatimó en elogios al remarcar que admira su capacidad y "la fuerza para hacer campaña, captar nuevas políticas".

En relación a Martín, el exlegislador aseguró que "es el indicado" para presidir la Cámara baja y consideró que "lleva un poco de la sangre de Carlos" . "Es un luchador, un buscador de consensos y acuerdos", afirmó sobre el legislador de La Libertad Avanza , y completó: "Entiende la política para construir y no para crear conflictos sino para tratar de subsanar con el consenso".

Consultado sobre los limitados apoyos en el Congreso , el hermano del ex presidente riojano puntualizó: "Apelo al acompañamiento de la gente. Se puede discrepar, pero lo que hace a las medidas de fondo, creo que deberían acompañar desde el Parlamento, es una muestra de madurez política".

Acá con nuestro candidato a Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, siguiendo una larga tradición de que la Cámara la presida el partido que gobierna.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



— Javier Milei (@JMilei) December 2, 2023

"Creo que deberían acompañarlo porque los gobernadores y la dirigencia sabe la difícil situaciones que estamos viviendo. Si no apoyan a lo que votó la gente no van a cumplir con sus funciones. El que gana gobierna y el que no colabora es un principio de la política. Espero que apoyen al que votó la gente", insistió.