Dos semanas después del choque del San Martín, el Gobierno reduce los controles de seguridad a los trenes

Tras resaltar que la “imposibilidad de recuperar aquellos desvíos a lo largo del presente año”, la resolución de la CNRT planteó que “se requiere readecuar la planificación y programación oportunamente aprobada, de manera tal de reasignar tareas y recursos que, de manera excepcional y por única vez, permita alcanzar el control evaluativo del servicio ferroviario con la mayor objetividad posible”.

Operativo de contralor reducido y acotado

De acuerdo con lo dispuesto por el organismo regulador, en los servicios de larga distancia la limitación de las tareas de los inspectores implicaría una reducción del 15% de los objetivos físicos que debían ser controlados.

En los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el achicamiento de las partidas presupuestarias que estaban destinadas al pago de viáticos se traducirá en una poda inicial del 10% en las auditorías e inspecciones que estaban en carpeta para este año.

cnrt.jpg El Gobierno relaja los controles de seguridad en los trenes

El recorte de los controles afectará la fiscalización patrimonial de las estaciones y el relevamiento del estado operativo, de conservación y limpieza de los trenes metropolitanos y los coches de pasajeros de los servicios regionales y de larga distancia.

También se harán menos auditorías de las previstas sobre el funcionamiento del sistema SUBE, el expendio de pasajes de los trenes interurbanos y el seguimiento de las obras de vías, señalamiento, comunicaciones y alimentación eléctrica.

Si bien no lo admite expresamente, de no recibir la asistencia económica mínima que requiere para mantener activo al organismo, la conducción de la CNRT no descarta aplicar otra “reconfiguración y limitación” de las inspecciones en el segundo semestre del año.

La llegada de un macrista, cuestionada

El último martes se publicó en el Boletín Oficial el nombramiento del nuevo subdirector ejecutivo de la CNRT, el macrista Pedro Scarpinelli. El decreto 419/24 de designación tiene la particularidad de haber establecido como fecha de inicio de su gestión en el organismo el 18 de enero pasado.

Scarpinelli fue director del Observatorio de Seguridad Vial que había armado la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y ex asesor estratégico de movilidad sustentable del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras tanto, la emergencia ferroviaria anticipada por Adorni sigue sin efectivizarse y la normalización de los servicios de la línea San Martín, en la que se produjo el choque de trenes, va camino a demorar mucho más de lo previsto.

La ferroviaria estatal SOFSE, que conduce el massista Adrián Luque, admitió que, como mínimo, los trabajos de reparación del puente donde colisionaron los trenes hace dos semanas se estirarán hasta julio y que el servicio limitado a Pilar seguirá partiendo de la estación Palermo.

A eso se agrega que, por falta de fondos, la empresa tampoco pudo contratar, como suele ocurrir en casos similares de vías cortadas por obras o accidentes, servicios complementarios de colectivos para poder facilitar el traslado de los pasajeros habituales de la línea hasta la cabecera de Retiro.